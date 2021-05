EN CHARLA CON… Alan Rammrey

¡Cumpliendo una década de sueños!

Por: Luis Mont/Colaborador IG:_luismonnt

Originario de Acapulco, Guerrero, egresado de la Licenciatura en Comunicación, Alan Rammrey inició su carrera profesional a los 25 años de edad, y con ello demostró su capacidad y entusiasmo para la conducción: “Estoy por cumplir 36 años y comencé en esto por un incidente; yo trabajaba en una compañía que compraba publicidad en las televisoras, y como el talento no llegó, el productor me dijo o se pierde la venta o la mención, así que lo haces tú y fue como inicié en este mundo profesional”.

Tras su primera mención, logró obtener diversos contratos basado en actividades publicitarias en reconocidos programas de la televisión mexicana, siendo un parteaguas ya que emprendió la conducción de la mano de grandes de esta labor: “Recuerdo que en una ocasión Horacio Villalobos me regañó estando en radio, por no saber respirar, el no saber a qué altura estar con el micro, pero sin duda eso me hizo crecer de manera increíble”, mencionó.

De igual forma, este joven logró ser conductor oficial de Monitor Latino, el cuál fue uno de los primeros programas de música en México; actualmente cuenta con un programa titulado “Al tiempo perfecto”, el cual se estrenó en 2019, y hoy en día el éxito logrado es gracias a su constancia y perseverancia; el programa en YouTube tiene como mecánica hablar sobre las carreras mediáticas y así mismo demostrar contenido llamativo, adentrándose en la vida de las celebridades invitadas de una manera íntima.

Por último, Alan invita a los lectores en general a siempre estar preparados, el conocer sus ámbitos, y contar con mucha motivación para lograr sobresalir sea cual sea la labor que se realice. Visita su perfil en Instagram @RaamreeyAlan.