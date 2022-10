EN CHARLA CON… Adriana Deangelis 

“Tenemos que conectarnos con lo que realmente nos hace feliz”

Por: Luis Mont/Colaborador IG: _luismonnt

Actriz de origen argentino, radicado en México, Adriana Deangelis cuenta con una trayectoria en cine, teatro y televisión. Al principio sus estudios no estuvieron enfocados en la actuación, siendo su primera opción administración de empresas; se consideraba una persona tímida, por lo que las cámaras era algo que veía lejano, pero se fue enamorando de lo que ahora es su profesión: “Por cuestiones determinadas de la vida me di cuenta que en realidad nada es seguro. Empecé con teatro, improvisación, metiéndome en la carrera de actuación y fue como me enamoré de esta profesión; estudié la carrera de dirección de cine, ya que no quedaba en proyectos, y decidí conocer más a detalle esa parte”.

Ha tenido participaciones en series y melodramas como “Las Juanas”, “Sin miedo a la verdad”, “La piloto”, “Antes muerta que lichita”, títulos le han brindado gran satisfacción, en los que aprendió: “Ha sido un camino maravilloso, vas conociendo personas en el camino, llevándote amigos de la vida; es diferente registro de actuación tanto en TV, cine o teatro y creo es parte de nuestra formación. Como actores estamos en continuo entrenamiento”.

Hoy se encuentra promocionando “Presencias”, proyecto que llegó en la pandemia, enfrentándose a realizar casting de manera virtual, lo que fue un gran desafío: “Mi personaje es Adela, mamá de Víctor, el protagonista, junto con Manolo y Almita; es un personaje que me ha llegado a desafiarme; compartí créditos en la película con Alberto Amman y Yalitza Aparicio, la cual ya se encuentra disponible en VIX+”. También promociona “Inocente tentación”, y espera el estreno de una producción a principios de 2023, este último basado en algo musical. Visita su Instagram @Adrianadeangelis, para conocer su día a día.