En cartelera: PEQUEÑOS SECRETOS

Puedes experimentar diversas situaciones a lo largo de tu vida, pero se dice que de todas aquellas experiencias fuertes se aprende. Y vaya sorpresa que nos llevamos con esta cinta, en la que además de contar con tres muy buenos actores, va presentando a cada uno de los personajes de forma en que los conoces, muy a fondo; independientemente de que el objetivo sea encontrar al asesino de unas jóvenes, cada uno de ellos tiene sus propios demonios.

“Pequeños secretos” sigue la historia del alguacil adjunto del condado de Kern, California, Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), quien es enviado a Los Ángeles para lo que debería haber sido una tarea rápida de recopilación de pruebas. En cambio, pronto se ve envuelto en la búsqueda de un asesino que aterroriza a la ciudad. A la cabeza de la búsqueda se encuentra el sargento del Departamento del Sheriff de Los Ángeles Jim Baxter (Rami Malek) quien, impresionado con los instintos policiales de Deke, solicita su ayuda extraoficialmente.

Debemos prestar detalle a varios puntos que presenta la historia, principalmente al olfato de Deke para esas “pequeñas cosas” que tanto menciona y que lo hacen sumarse a la investigación, misma que hace brotar sucesos complicados de su pasado; con ello tenemos la presencia de ese hombre al que no descansarán por lograr señalarlo como culpable (papel interpretado por el camaleónico Jared Leto).

El giro drástico ocurre cerca de recta final y ahí está el atractivo; pese a que una enorme duda se siembra en nuestra mente porque no del todo se nos está aclarando si en realidad el culpable lo es o no, nos permite entender hacia dónde va el mensaje de esta película, resultando más un estudio de personajes y el daño que nos puede ocasionar tener una obsesión, que en totalidad puede destruir la vida de alguien de forma personal, la de sus amigos y la de sus familiares, viendo cómo al aprender de los errores de otros se nos brinda la oportunidad de seguir adelante, a pesar de las fallas que cometiéramos en el ayer, y ahí está la sorpresa: Albert Sparma es totalmente culpable por la reacción de gozo que siempre tuvo al hablar del tema; el Detective Baxter, en su obsesión, no soporta más y opta por dar fin de forma drástica a todo el problema, lo que lo llevará a dar un giro radical en su vida al no perdonarse por lo que hizo, pero ahí aparece Deke, que similar al error que descubrimos que cometió en el pasado, le brinda la oportunidad al detective de seguir su vida, disfrutar de su familia y no sumergirse en el calvario que él, mentalmente, familiarmente y emocionalmente, vive desde que mató a la tercera chica que nunca apareció en la escena del crimen por accidente.