En Cartelera: LOS LOCOS ADDAMS 2

Después del éxito de la popular serie de TV, y del par de películas protagonizadas por Anjelica Huston, Raúl Julia, Christina Ricci y Jimmy Workman (y que llegaron en 1991 y 1993), pasó un tiempo en que no supimos nada de esta peculiar familia hasta 2019 que dio la bienvenida a una animación con el famoso clan liderado por Morticia, devota de su esposo e hijos; Homero, un elegante y siniestro padre enamorado de su esposa; sus hijos Merlina, una brillante y tétrica adolescente con ingenio, y Pericles, un niño al que le encanta cualquier tipo de maldad, sin dejar de lado a la abuela, el tío Lucas, Largo y Dedos, los cuales lucharon por pertenecer a una comunidad que los rechazaba por ser extraños, logrando salir triunfantes ante una amenazadora decoradora de interiores que tenía por objetivo deshacerse de ellos al filmar un Reality Show.

La cinta recibió comentarios encontrados y un éxito mediano en taquilla, aunque no podemos negar que su calidad de animación fue buena y en general resultó atractiva para el público infantil; es así como llega una segunda entrega (que no necesitábamos o al menos hubiera sido con una historia mejor), en donde Morticia y Homero están angustiados porque sus hijos están creciendo, saltando las cenas familiares y totalmente consumidos por sus actividades personales. Para recuperar su vínculo, deciden meter a Merlina, Pericles, el tío Lucas y el resto en una caravana embrujada y salir a la carretera para unas últimas y miserables vacaciones familiares con la finalidad de que todos se unan, pero no se imaginaron nunca que en el aire existe la sospecha de que la pequeña hija puede no resultar ser de la familia, ya que un científico jura que pertenece a la suya debido al gran talento de creación que tiene la joven.

Se agradece tener de vuelta a estos personajes basados en las viñetas creadas por Charles Addams en 1933 para la revista The New Yorker, pero el detalle es que al impregnarle situaciones modernas, en las que todos salen de su zona de confort, y pierden su “negrura y oscuridad, el resultado ha sido insípido, centrándose nuevamente en Merlina, quien es la de personalidad más marcada, y un poco en el despertar romántico del hijo al que el tío le da “sabios consejos”.

Ofrece diversas secuencias que caen en exageraciones como típica película animada que busca todo tipo de elementos para tratar de ser llamativa (con monstruos gigantes); el toque emotivo que tuvo la primera aquí brilla por su ausencia aún cuando el padre siempre busca un abrazo de su hija, y los chistes de humor negro nunca llegan, y los pocos, caen en clichés, haciendo que la cinta nunca termine de encajar en sus piezas, vaya, ni el tío Cosa destaca con su fallido momento musical junto al que también presenta Largo con una canción bailable clásica.