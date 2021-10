En CARTELERA: ESCAPE ROOM 2

Cierto es que la primera parte de 2019 resultó muy atractiva, en especial por la serie de pruebas a las que los protagonistas fueron sometidos para tratar de salvar su vida, descubriendo a final de cuentas que esto era manejado por personas que disfrutaban del dolor ajeno y que se movían gracias al interés de aquellos de clase social alta que cada vez exigían más por lo que pagaban, es decir, seleccionando a diversos participantes para sufrir severas consecuencias en el que solo los más inteligentes podrían salir.

Si bien la primera entrega dejó la posibilidad de una continuación, ésta ha llegado y lo mejor es que tenemos de vuelta a los dos sobrevivientes, mismos que recibirán una cordial bienvenida, de forma involuntaria, a este mortal juego que aún tiene mucho que ofrecer.

Zoey (Taylor Russell) y Ben (Logan Miller) han resultado ser los únicos supervivientes del maquiavélico juego puesto en marcha por la compañía Minos. Sin embargo, el peligro no ha acabado para ellos. El dúo planea viajar a la sede de Minos para tratar de destapar las matanzas que la industria está llevando a cabo. Para ello, deberán viajar en un avión que cuenta con una prueba cuyo índice de supervivencia está en torno al 4%. ¿Conseguirán burlar a la muerte de nuevo?

Dicho avión nunca lo abordan por un presentimiento, y aún con ello la compañía busca la forma de someterlos nuevamente, y es viajando en un tren, la forma en que dará inicio el escalofriante carrusel de situaciones complicadas, a los que se han sumado nuevos sobrevivientes de pruebas pasadas, llegando así la angustia en todos al tratar de trabajar en equipo, pero desgraciadamente, las muertes irán llegando y el destino será incierto.

Cumple con ser entretenida, es una continuación directa a la original y no importa si no la recuerdas, ya que los primeros minutos ofrece un resumen completo de lo que ocurre; las pruebas nuevamente son ingeniosas pero no sorprenden como antes, y ahora conocemos a las personas que están detrás de todo este horror; es acelerada, dinámica y gracias a su musicalización (sonido apresurado) es que logra en el espectador una carrera contra el reloj angustiante.