En cartelera: ÉRASE UNA VEZ

Existen situaciones que al tiempo en que las experimentamos pueden dejarnos marcados por el resto de nuestras vidas, ya sea por ser buenos momentos que permanecerán atesorados, o por representar situaciones que nos encaminen hacia el dolor o la tristeza, esto en especial reflejado ante la pérdida de un ser querido.

Es ahí donde debe habitar en nosotros un elemento necesario para permitirnos seguir, tratando de amortiguar un poco esa falta y no dejándonos vencer en las pruebas que nuestra vida nos vaya colocando para superarlas; me refiero a la magia, tan necesaria de poseer y disfrutar para volver a sentir paz no importando nuestra edad.

Antes de que Alicia se adentrase en el País de las Maravillas y de que Peter se convirtiese en Pan, ambos eran hermanos. Después de que su hermano mayor fallezca en un trágico accidente, intentan salvar a sus padres de la espiral de desesperación, hasta que finalmente se ven obligados a elegir entre su hogar y su imaginación, creando así la antesala de sus icónicos viajes al País de las Maravillas y al de Nunca Jamás.

La película “Érase una vez”, dirigida por Brenda Chapman y que actualmente está disponible en la cartelera mexicana, es bonita y nos permite desconectarnos un momento de nuestra vida para adentrarnos en aquellas historias que conocimos de pequeños, porque nos las leyeron nuestros padres o porque vimos las películas de Disney; como tal la idea resulta atractiva al narrarnos el origen de estos dos personajes, por lo que conociendo de lleno la historia, iremos descubriendo varios elementos que sin duda nos permitirán hacer un viaje personal por nuestros recuerdos al tiempo en que los identificamos dentro de la narración de esta cinta de 2020.

Una de sus cartas fuertes es tener entre su reparto a Angelina Jolie, pero también destaca el elenco juvenil; el único detalle, pese a que la trama gira alrededor de la nostalgia, esta película resultará no del todo inolvidable, es de aquellas que al mirarla la disfrutas pero no la tienes como referencia para futuras generaciones, además logra destacar en vestuario y ambientación de época, pero falla en efectos visuales, acartonados y no de buena calidad.