En cartelera: EN GUERRA CON MI ABUELO

Algo muy característico ocurre en Hollywood con artistas que en su momento fueron las estrellas que protagonizaron grandes películas, muchos de ellos ganadores de varios premios por los logros obtenidos: Cuando ya se convierten en leyendas, entiéndase tienen ya una edad mayor, suelen caer en comedias que prácticamente son absurdas y nos hacen cuestionar el por qué se encuentran siendo parte de esto.

Eso me ocurrió con “En guerra con mi abuelo”, que no lo niego, pese a que es una de esas películas que con calzador trata de ser divertida y en la que todos están sobreactuados, cumple su misión de ser entretenida, pero si llega un punto en el que no damos crédito de lo que vemos por el grado de ridiculez innecesaria a la que es sometido el protagonista Robert De Niro, y sea de paso su grupo de amigos entre los que se encuentra el grandioso Christopher Walken.

El joven Peter se ve obligado a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed (Robert De Niro), recientemente enviudado, se muda a su casa después de que fuera parte de un momento incómodo dentro de una tienda. Con la ayuda de sus amigos, Peter declara la guerra a su abuelo para hacerle abandonar la habitación, pero Ed es un testarudo y no va a ponérselo nada fácil.

Si bien el director Tim Hill no cae en lo grotesco como muchas otras de este género lo hacen, si nos da un trabajo meramente familiar que nos divierte, en el que también tenemos la presencia de Uma Thurman con el que podría considerar su peor papel, ya que de por sí ninguno de los personajes logra generar mucha conexión con nosotros, salvo por la pequeña niña integrante de la familia que en pleno septiembre quiere celebrar su cumpleaños al estilo navideño, pero ella, junto al papel que interpreta su esposo y la hermana mayor de la familia, salen sobrando.

La cinta se encuentra disponible en la cartelera, pero es una opción con reservas como aquellas que disfrutas un domingo en la tarde si no hay nada interesante que ver en la TV abierta.