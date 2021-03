En Cartelera: 10 COSAS QUE HACER ANTES DE DEJARTE

Ver una película con un título como este, es como tener ante nosotros un gran spoiler porque sabemos que el final no será color de rosa y que conforme avance la historia iremos viendo cómo es que esta relación va llegando a su fin.

Tenemos necesidad de sentimos queridos y amados, nos es muy atractivo tener la posibilidad de conocer a alguien y algo que resulta mágico es saber que a esa persona también le gustamos y que, con el paso del tiempo, se imagina un futuro con nosotros; pero hoy en día los tiempos pausados no existen y la traición ha quedado de lado porque en poco tiempo experimentamos junto a esa persona nueva cosas que antes eran con muchos años; y ahí está el error, no por el deseo de estar acompañados debemos apresurar lo que inconscientemente nos está haciendo sentir que no marcha bien y que existen detalles que no podemos permitir, o como es el caso de la protagonista de esta cinta, ella no debe permitir volver a cometer los mismos errores ahora que es madre de dos hijos, que está divorciada y que viene otro bebé en camino de forma inesperada.

Abigail conoce a Ben en una cita a ciegas. En broma, hacen una lista de diez cosas que deberían hacer antes de su inevitable separación, y una de ellas es tener un hijo juntos. Lo que no imaginan es que este último deseo rápidamente se convierte en realidad y comenzarán de forma acelerada a vivir una cercanía que les hará descubrir que para nada son el uno para el otro, en especial Ben, un hombre de cuarenta años inmaduro, depresivo, que no sabe hacerse responsable de sus actos, que no sabe de fidelidad, que se escapa de los problemas y que es, en todo el sentido de la palabra, un niño habitando el cuerpo de un adulto que necesita urgentemente valorar y ordenar su vida, porque de lo contrario, terminará en la soledad; pero el detalle, Abigail cree amarlo en totalidad.

Esta cinta protagonizada por Christina Ricci y Hamish Linklater, se encuentra disponible en cartelera y me agrado ese ligero toque de cine independiente que le dieron; no es una cinta perfecta, tiene algunos detalles en cuestiones de secuencias porque el embarazo de su protagonista en una escena se nota y en la siguiente no, pero la enorme lista de cuestionamientos que aborda y las dudas que siempre tiene presente Abigail, invitan a hacernos entender que en el amor de pareja no precisamente encontraremos nuestra verdadera felicidad, que debemos dar prioridad a otras situaciones como a uno mismo y sus deseos, la familia y los amigos, y que pensando y actuando con madurez es como podremos tener un poco más de orden en nuestra vida, algo que para nada podría encontrar en ese hombre con el que tuvo relaciones una noche de copas y que hubiera sido el peor error casarse con él cuando lo que en realidad necesitaba era un hombre, no un niño más al cual criar y proteger.