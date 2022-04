Emmanuel Sagaón “Cherry”, candidato para Rey del Carnaval de Veracruz 2022

En el camino rumbo al Carnaval de Veracruz, considerado el más alegre del mundo, y que para su edición 2022 se realizará del 1 al 5 de julio, charlamos con uno de los candidatos para Rey de la Alegría, Jesús Emmanuel Sagaón Martínez “Cherry”, quien es L.C.C. y Periodista de Espectáculos, el cual inició en los medios de comunicación allá por el año 2010, donde fue parte del equipo de conductores de un programa por Internet llamado Logra.MX, laborando posteriormente como locutor de radio por Internet; en la actualidad es conductor de un programa de revista en Televisa Veracruz, profesor en una universidad y locutor en la estación de radio Ya!FM.

Al preguntarle sobre cómo nació la idea de ser candidato a Rey del Carnaval de Veracruz 2022: “Nace de un sueño que tengo desde niño, creo que todos los veracruzanos, a los que nos gusta el Carnaval, alguna vez soñamos con formar parte de estas fiestas, convivir con la gente y estar arriba de los carros alegóricos”.

Al definir al público veracruzano: “Son calurosos, entregados y apasionados por la fiesta y la diversión; el veracruzano es pura algarabía, y el Carnaval nos representa no solamente a nivel Estado, sino a nivel mundial por nuestra alegría”.

Entre las actividades que ha realizado en su camino rumbo a la corona: “Botear en los diferentes mercados de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, ir a pedir también el boteo en las diferentes avenidas de la zona, además de realizar eventos para recaudar fondos que me permitan lograr mi sueño, no dejando de lado el realizar viajes a otras partes de Veracruz para que la gente me conozca, invitándola a que del 1 al 5 de julio vengan y disfrutan al máximo de nuestra gran fiesta”.

Sobre sus expectativas para la edición 2022: “Creo que este Carnaval sin duda será el Carnaval de las redes sociales, todos y cada uno desde nuestra trinchera estamos proyectando la fiesta máxima de los veracruzanos a un nivel que hasta hace un par de años no era posible; hoy con las nuevas tecnologías hemos podido dar a conocer aún más nuestra fiesta, en donde gente que a lo mejor no estaba familiarizada, ahora se interesa y llama su atención venir y conocerla. Creo que este Carnaval va a ser todo un éxito, especialmente porque venimos de un año pandémico en el que permanecimos guardados en casa por un tiempo, pero aun cuando debemos seguir manteniendo nuestros cuidados, la gente está lista para salir, bailar y disfrutar”.