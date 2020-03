Elite Jarocha

¡Qué tal amigos! Con el gusto de siempre les saludo esperando que se encuentren bien a pesar de las vicisitudes y la contingencia que estamos enfrentando los mexicanos por este virus que nos ha puesto en jaque. Desde mi particular punto de vista es importante que hagamos caso de las recomendaciones y de los avisos oficiales, el Facebook, WhatsApp y demás redes sociales no son 100% confiables, no hagan caso de avisos alarmistas que lo único que hacen es crear pánico y miedo entre la población; debemos lavarnos las manos, desinfectar las áreas de trabajo, no saludar de mano y menos de beso, no acudir a lugares concurridos; recuerden, estamos en fase de contención de la enfermedad, de ahí la declaratoria de cuarentena de todos o casi todos, no son vacaciones, por favor cuidémonos…

Víctor Hugo Flores celebró 70 años de feliz existencia. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Jerome y Martha Flores de Lhote con sus hijos Chloe y Oliver. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Tomás y Carolina Flores de Ahumada con sus hijas, Karen y Karime. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Víctor Hugo y Viridiana de Flores con sus hijas Ana Victoria y Natalia. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Saúl y Dyana de Pereda. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Armando y Becky Diez de Fernández. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Tomás y Elsy Malibrán de Ahumada. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Federico y Lupita Ramos de Roesch. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gustavo y Mawi Fernández de Guzmán. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gabriel y Celina de Ruiz. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gabriel y Elsie Ahumada de Ruiz. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Entrando de lleno con las notas, con la finalidad de celebrar un año más de vida, Víctor Hugo Flores reunió a familiares y amigos en conocido hotel para recibir felicitaciones y bonitos regalos que fueron de su agrado; en tan importante fecha estuvieron presentes sus hijos Martha, Carolina, Víctor Hugo, así como su esposa Martha Longoria de Flores, no faltando además asistentes que compartieron interesantes charlas en medio de una agradable noche en la que tuvo lugar el brindis por la salud del cumpleañero, quien escuchó las tradicionales mañanitas.