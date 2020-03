Elite Jarocha

¡Qué tal amigos! Les saludo desde este espacio esperando que se encuentren muy bien, sacando conclusiones de los pasados días 8 y 9; independientemente de lo que cada quien piense de este movimiento, es un hecho inédito para nuestro país y en lo personal me da gusto que las mujeres se manifiesten y hagan valer sus derechos, porque no es posible que en estos tiempos sigamos viendo más y más casos de machismo, feminicidios, acosos y más que violentan a las mujeres; sin dudarlo estamos con ustedes y valoramos sus derechos… Entrando de lleno con las notas, en días pasados y rodeada de sus hijos, nueras, nietos, bisnietos, amigos y seres queridos, Alicia Torra de Bravo celebró 103 años de vida, primero acudiendo a darle gracias al creador por la dicha de permitirle celebrar un año más de vida llena de salud, dando paso a una gran fiesta en su honor, no faltando los brindis y las felicitaciones, apagando las velas de su pastel mientras todos le cantaban las tradicionales mañanitas.

Alicia Torra de Bravo festejó 103 años de vida. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Alicia Torra de Bravo al lado de sus hijos Humberto y Gilberto Bravo Torra. Foto Antonio Rendón/Colaborador

La familia Bravo Guzmán presente en el festejo de Alicia. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gaby Vera de Bravo y Gilberto Bravo Torra con Alicia. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gaby Fontes Bravo y Marisol Bravo Ramírez. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gilberto y Marisol Ramírez de Bravo con sus pequeños Marisol y Gilberto, al igual que su querida bisabuela. Foto Antonio Rendón/Colaborador

La festejada con Enrique y Gaby Bravo de Fontes con los pequeños Gaby, Gerardo y Enrique Fontes Bravo. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gabriel Bravo Vera y Marilú Acevedo Domínguez. Foto Antonio Rendón/Colaborador

La festejada con Rodrigo y Lizette Guzmán de Bravo y sus herederos, Daniela, Rodrigo y José Daniel. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Alicia rodeada del cariño de la familia. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Marilú Acevedo Domínguez y Gabriel Bravo Vera. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Rodrigo y Lizette Guzmán de Bravo y sus herederos Daniela, Rodrigo y José Daniel. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Gaby y Enrique con la pequeña Gaby. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Juan, Humberto y Ana Castellanos de Bravo. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Con unas emotivas palabras, Alicia agradeció el festejo, llegando el momento de las poesías, declamaciones y cantos, para posteriormente dar paso a la música; los invitados, en su mayoría familiares, disfrutaron ricos platillos; por lo que nos unimos a la felicitaciones, deseando que el creador la bendiga muchos años más…