ELITE JAROCHA

* Felicidades para Dayma Altamirano Mendoza por sus XV años.

* Muy alegre y emotiva la reunión del Grupo Maderitas en la Residencia de Lupita Gómez.

* Listos para celebrar la Navidad.

¡Qué tal amigos! Les saludo desde este espacio esperando que se encuentren muy bien, listos para celebrar Navidad, una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año y también se extiende para designar el periodo posterior, hasta el Día de Reyes. Actualmente, la Navidad se celebra en muchos lugares y formas, siendo en general una de las características actuales el aumento del consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Desde el punto de vista cristiano, no obstante, se considera que este no es el significado auténtico de la Navidad, muy por el contrario, responde a manifestación de ciertos valores humanos que durante el año se mantienen más o menos en el olvido, valores como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época, y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo… Bueno, iniciando con los eventos, en la iglesia Jesús de Nazareth se ofició la ceremonia en la cual Dayma Altamirano Mendoza agradeció a Dios Nuestro Señor por permitirle llegar a la edad de XV años de vida rodeada de sus seres queridos. La joven festejada llegó al templo acompañada de sus padres David Altamirano Mateos y Maru Mendoza Lutzow, lugar en el que el presbítero, con emotivas palabras, le habló a la joven sobre esta nueva etapa de su vida y la invitó a estar siempre cerca de la casa de Dios y seguir los sabios consejos de sus padres; posteriormente se ofreció una cena muy familiar, donde Dayma bailó el vals con su papá, abuelo, tíos, padrino, además de recibir innumerables regalos y abrazos sinceros de mucha gente que la quiere…

Dayma Altamirano Mendoza cumplió XV años de vida. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Day acompañada de sus padres David Altamirano Mateos y Maru Mendoza Lutzow, al igual que su hermano Moisés. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Una postal de Dayma y sus amigas en la sesión para inmortalizar sus XV años. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Dayma Altamirano Mendoza cumplió XV años de vida rodeada del cariño de sus padres, abuelos, tíos y demás familiares. Foto Antonio Rendón/Colaborador

En otro orden de ideas, les comento que entre tanto trabajo, gracias a Dios, nos dimos un tiempo para ir a la residencia particular de la familia Hernández Gómez en donde se reúne el grupo de amigas “Maderitas” y, como siempre, Lupita es una excelente anfitriona, ya que ella prepara los alimentos de la cena, juegan bingo y estrechan lazos de amistad que las ha mantenido unidas a lo largo de varios años. Este año no fue la excepción y la casa registró un lleno total, por lo que me dio gusto saludar a tantas amigas, además del buen Héctor, esposo de Lupita, con quien charlamos un buen rato y dejamos pendiente una reunión para brindar por los buenos deseos de año nuevo. Todas las asistentes degustaron rico menú preparado especialmente por la anfitriona y que fue del agrado de todas, y así, entre risas, juegos, anécdotas, resultó todo un éxito… Bueno amigos, los invito para que nos acompañen el próximo jueves en el que les tendremos más de los eventos a través de las páginas de El Dictamen, Decano de la Prensa Nacional, hasta entonces y nos pueden seguir por la redes sociales: Twitter @antoniorendon, Instagram antoniorendonphotography y Facebook José Antonio Rendón Cervantes y la fanpage Antonio Rendón Photography, ahora sí, nos vemos en la próxima.

Sonia Delfín, Blanca morales y Lupita Gómez de Hernández. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Rosy Baca, Norma de Rodríguez, Isabel Sánchez y Rosy Couttulenc. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Connie Barrios, Aurora Aguilar y Rosy Guzmán. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Jacqueline Jiménez, Audry Fernández, Mónica Martín y Mónica Pérez. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Isabel Sánchez, Lupita, Norma de Rodríguez y Jackeline Jiménez. Foto Antonio Rendón/Colaborador

Cristy de Laguna, Mariola Laguna y Mariolita Guerrero. Foto Antonio Rendón/Colaborador