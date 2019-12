“El viejo y la rama”

Abriendo puertas, cerrando ciclos

Por: Mariana Osorio/ Tanatóloga

Cada vez que se cierra un ciclo se avanza, sería similar a subir un escalón, dar ese paso lleno de riesgo, pero también de coraje, pues es atreverse a decir adiós a lo que representa mucho y ahora existirá pero en otro plano. Cerrar un ciclo está lleno de sacrificios que bien valen la pena, pues le damos paso a más momentos por vivir, los cuales no estarán ajenos a los ya vividos, abriendo una puerta a otro espacio donde nos transformamos y redimensionamos nuestra vida a un universo de posibilidades que, en ocasiones, son negadas por el miedo a lo desconocido o a salir de la zona de confort, ese estado mental donde utilizamos conductas de evitación del miedo y la ansiedad en la vida diaria, rutinas donde no se asumen riesgos.

Pero estamos acostumbrados a sufrir, aferrarnos a cosas, situaciones o personas que en ocasiones ya no tienen sentido, incluso ya cumplieron su ciclo y no soltamos por miedo al dolor que pensamos vamos a sentir cuando los dejemos e ignoramos que a su lado ya todo es un lamento. Y no se trata de olvidar, si no de evolucionar y seguir caminando con la perdida que se recuerda con cariño pero no con necesidad, agradeciendo por lo que fue y no sufriendo por lo que ya no es, asimilando la perdida como parte del crecimiento.

Otro elemento que sale a flote en este es el del apego y esas falsas creencias con las que creceremos, “el matrimonio es para siempre”, “tu aguanta, él va a cambiar”, “No encontraré un trabajo mejor”, “Nadie me va amar como ella”, “No puedo vivir sin él”, “No soy capaz de seguir adelante”.

Es necesario entender que todo tiene fecha de caducidad, vamos madurando y con ello concluyendo etapas o ciclos académicos, laborales y de vida. En el camino nos hacemos viejos y cuando toca la jubilación a la puerta nos aferramos a un trabajo por no dejar la costumbre. Qué decir de la negación constante de la pérdida de la juventud o la crisis que se siente cuando se presenta un nuevo reto.

Todo tiene su tiempo y no dárselo es quedarse atorado en el pasado y negarse a avanzar, darle sentido al hoy y el ahora. “No importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas” Confucio. Pero… ¿Cómo saber cuándo es tiempo? La vida es muy sabia y nosotros también, eso se siente como cuando ya no te cierra un pantalón o te aprieta un zapato, es una vocecita que nos repite constantemente, no seas necio esto se acabo.

Tenemos que aprender a poner comas, puntos y seguido y punto final, para así seguir escribiendo el libro de nuestra vida. Que venga con todo la historia del 2020 y gracias por formar parte de la mía en el 2019.