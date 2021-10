El mexicano Eduardo Minett en la cinta “Cry Macho” de Clint Eastwood

La nueva producción de Clint Eastwood, “Cry Macho”, cuenta con un co-protagonista mexicano, Eduardo Minett, quien encarna al personaje “Rafo”, en donde la cinta es el regreso de Eastwood al western después de casi tres décadas que no hacia este género: “Llegó a mi vida justo por estas fechas, hace un año en plena pandemia, por medio de un video casting, aunque detrás hay casi 10 años de un recorrido de tocar puertas, prepararse, de buscar oportunidades”.

Llegar a la meca del cine con uno de los grandes sueños de cualquier actor: “Haber sido dirigido por Clint es increíble, primero llegar a Hollywood, y de la mano de un gran actor, productor y director, es un sueño; el ambiente en el set estuvo muy tranquilo, él acostumbra trabajar siempre con la misma gente en sus películas, y por eso todo es muy rápido, su equipo ya sabe qué es lo que quiere. Rafo (mi personaje) es un niño mexicano, en los finales de los 70’s principios de los 80’s, que me representó un reto en su construcción, porque es muy distinto a mí, distintos en la vida que tienen y época; Rafo, a pesar de tener 13 años, trae una historia de vida bastante dura, vive en la calle y tiene a su mascota que es un gallo de pelea llamado Macho que representa su todo, su familia, su mejor amigo, su cómplice, y lo que me enamoró de este personaje es que a pesar de lo que ha vivido no pierde su esencia, tiene metas y lucha por cumplirlas, sobreponiéndose a ese miedo de ir a EU a buscar a su papá, y bueno, lo enfrenta, es valiente, y va hacia delante”.

Una de las oportunidades más esperadas de un artista es crear de cero a un personaje: “Para mí fue un reto crear una personalidad desde cero, crear incluso un alter ego; preparé mi personaje con mi coach, no solo nos aprendimos el dialogo, sino desde cómo era México en los 80´s, en lo político, cómo se vestían, hasta como la gente vivía en la calle”.

Llegar a Hollywood: “Tenía la intriga de ver cómo sería este lugar, y hasta ahorita es una experiencia grata y llena de aprendizaje, ver la disciplina que hay, cómo cada quien se empeña en lo que tiene que hacer, es algo que impresiona mucho. Me pone muy feliz ver que cada día somos más latinos en el extranjero, no solo en Hollywood, sino en Europa”.

En su floreciente carrera internacional sigue: “Ahorita me voy a Nuevo México, y voy a estar en Alburquerque, voy a quitarme el acento porque hay papeles que lo piden, estaré con mi coach Gallegos con quien siempre me preparo y él también me preparará en la música. Ahorita estoy colaborando con una de las marcas más icónicas del mundo de la música, vamos a estar sacando material tanto en sus redes como en las mías, también en el cine estoy en revisión de unos guiones, y sigo preparándome, tocando puertas y picando piedra, porque esto es solo el inicio. Los invito para que no se pierdan esta película, que estará en cines y HBO Max, y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Eduardo Minett”.