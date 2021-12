El Keru llegó para conquistar Latinoamérica

Osniel Hernández, mejor conocido como El Keru, es un cantante cubano que llega con un estilo único y lleno de energía para conquistar al público latinoaméricano. Sus canciones a ritmo de Trap son el vehículo que él ha encontrado para abordar temas del día a día como el éxito, la superación, la lealtad, así como la realidad que se vive en las calles. Actualmente, se encuentra trabajando en el álbum Chachi, con el cuál realiza un homenaje a su abuela.

Uno de los pilares de El Keru es la innovación, por ello crea temas en diversos géneros como el reggaetón, baladas, merengue, cumbias: “Tengo mi Home Studio, entonces he tenido la oportunidad de grabar a otros artistas en diversos géneros. Aunque yo me considero trapero, no descarto a ningún otro género”, declaró el cantante.

El Keru considera que no tuvo retos, pues como él mismo sostiene: “Todo fue orgánico. Cuando me pinte el pelo de rosado hice mi primer video y ahí comenzaron todas las bendiciones. Fueron momentos muy bonitos que nunca voy a olvidar. Estoy agradecido, ya que no todos corremos la suerte de comenzar y tener éxito tan repentinamente, mi pasión siempre ha sido la música. Afortunadamente, conté con el apoyo de mi familia y amigos”.

Actualmente, El Keru está trabajando en el álbum titulado “Chachi”, un material muy especial para el cantante, ya que se trata de un homenaje a su abuelita, quien perdió la vida: “Yo llamaba cariñosamente a mi abuelita, “Chachi”, y ella me decía “Chacho”, así que este material es muy significativo”, explicó.

Por ahora, se han creado alrededor de 12 temas, de los cuales el cantante es compositor. Debido al valor sentimental que tiene, no hay colaboraciones. La producción está a cargo Master Jeddy, Rigel el Bandolero, y Revoluxion Boyz.