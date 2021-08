El escuadrón suicida llega a las carteleras de cine

James Gunn escribe y dirige una nueva aventura de acción de los super-anti-héroes de Warner Bros Pictures

“El Escuadrón Suicida”, una de las colecciones de delincuentes más degenerados de todo el Universo Extendido de DC está de vuelta; esta vez, Warner y DC apostaron por el director James Gunn, quien es conocido por los filmes de “Guardianes de la Galaxia” de Marvel Studios, para llevar la historia a la pantalla grande y que esto marque un reinicio de la aventura, a quien le dieron total libertad para elegir los personajes y trama.

* Buena ha sido la recepción que ha tenido este proyecto, ya que DC Comics y Warner Bros al fin lograron crear una película que agrade a los críticos, pues “The Suicide Squad”, ha debutado con 100% de aprobación en el prestigioso sitio de reseñas cinematográficas llamado Rotten Tomatoes. Recordemos que esta, con un nombre casi igual a la película “Escuadrón Suicida” de 2016, es un reinicio para el grupo de villanos luego de que la cinta anterior fuese destrozada por la crítica y el público; aun con ello recaudó 746 millones en todo el mundo.

* En marzo de 2016 se daba a conocer que iba a haber una secuela. Finalmente conocimos que David Ayer no tomaría las riendas en el nuevo proyecto y desde entonces empezaron a sonar nombres para dirigir la segunda parte: Mel Gibson, Jaume Collet-Serra, entre otros.

* En septiembre de 2017, se anunció que Warner contaba con Gavin O’Connor. Sin embargo, un año después el estudio anunció que la segunda parte iba a ser llevada a cabo por James Gunn tras su salida de Disney en julio de 2018.

* Los primeros borradores fueron escritos por Adam Cozad. Luego Todd Stashwick, pero finalmente será una historia escrita por el propio Gunn. Se rumoreaba que el cineasta haría un reboot de la historia. Hasta se había revelado un posible título, pero parece que era provisional para el rodaje y podría cambiar. Ya ha quedado confirmado que la historia no es una segunda parte de la primera. Gunn, que respeta la obra de Ayer, ha insistido en que esto es una historia independiente a la que vimos en 2016.

* Tras mucho tiempo, finalmente el director confirmó el reparto; entre los primeros nombres que se confirmaron estaba el de Margot Robbie, que en esos momentos preparaba el spin-off de su personaje, para ser de nuevo Harley Quinn. También regresan de la anterior entrega Viola Davis como Amanda Waller y Jai Courtney, y Joel Kinnaman para ser Capitán Boomerang y Rick Flagg, respectivamente. El que no estará es Will Smith por motivos de agenda, eso no quita que su personaje, Deadshot, venga con otro rostro. Se barajó que Idris Elba fuese a tomar el lugar de Smith, sin embargo, el actor se meterá en la piel de otro personaje. Otro nombre nuevo que se suma a filas es el del actor John Cena.

Sinopsis: Si el infierno tuviese otro nombre sería el de Belle Reve, la prisión con la mayor tasa de mortalidad de todo Estados Unidos. Allí están encerrados los peores Supervillanos que harán cualquier cosa para escapar, incluyendo unirse a la supersecreta y turbia TaskForce X, cuyas misiones consisten en actuar o morir. El grupo lo componen Bloodsport, Peacemaker, Capitán Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, Rey Tiburón, Blackguard, Javelin y el psicópata favorito de todo el mundo: Harley Quinn. Serán dotados de todas las armas posibles y después soltados (literalmente) en la remota isla de Corto Maltés, que se encuentra infestada de enemigos. Allí se abrirán paso por una jungla repleta de adversarios militantes y fuerzas guerrilleras. El único sensato es el Coronel Rick Flag pero tienen a los tecnólogos gubernamentales de Amanda Waller rastreando cada uno de sus movimientos. Cualquier paso en falso podría llevar a su muerte, a mano de sus enemigos, de sus propios compañeros o de la misma Waller.