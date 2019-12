El Color de la Navidad

¡Qué tal amigos CHOCHOLEROS! Estamos a dos días de la cena navideña y a 9 días de la cena de fin de año, 2019 se fue volando, ahora a planear bien este 2020 que debe ser mejor que el anterior… Este próximo jueves arranca la final del fútbol mexicano en MONTERREY, un equipo que llegará muy motivado, pero también muy cansado, ese viaje desde QATAR les va pesar, creo que será una gran final contra las ÁGUILAS del AMÉRICA, la final en el Azteca el domingo 29, un cierre de año fenomenal… GABY AGUIRRE REVA bella veracruzana, saludos a sus papis… Conocí a ROBERTA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, nenita de 12 años de edad, muy linda y será sin dudarlo una reina de la belleza en 8 años, en donde concursará en MxU VERACRUZ, saludos a su mami CARLA RODRÍGUEZ DE GUTIÉRREZ, son de la región de los Tuxtlas pero radican en Querétaro… ESTEFANÍA RUIZ IÑIGUEZ, representante de los veracruzanos en el certamen nacional de MEXICANA UNIVERSAL, gracias por el apoyo al alcalde HUMBERTO ALONSO MORELLI y saludos a todo el equipo de Boca del Río, se rebasaron todas las metas y el 2020 se trabajará a todo lo que da… Visite el museo de la moneda y engrandecerá su acervo cultura… Este 28 PAPAQUI de CARNAVAL, hubo cómputos, ya tenemos reina infantil, es REGINA BELTRÁN AHEDO, y el rey es GUSTAVO MONTECLARO, el popular PERRO GORDO, apoyado por el gremio ferrocarrilero, saludo para nuestro líder VÍCTOR FLORES; la reina KEREM HAPUC JUÁREZ SÁNCHEZ estuvo presente con un vestido de ADASUNI, el JAROCHITO también feliz de la vida, este pasado viernes presentaron el programa artístico, presente el POLLO PÉREZ FRAGA, presidente del comité organizador, así como el alcalde porteño; nuestra máxima fiesta del 19 al 25 de febrero… MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA festejó su cumpleaños… Estuve en DELI DELI y pude constatar y disfrutar el nuevo menú… BUGUI, PAPAITO y BEMBÉ, ex reyes del Carnaval muy participativos, saludos a CHICO SAMBA así como Manzanita, él es JUAN CARNAVAL… Lomas de la Rioja en la Riviera Veracruzana excelente fraccionamiento y muy seguro… TOÑO e IRASEMA FLORES DE GARCÍA excelentes anfitriones, un beso para su heredera CHEMITA… Estuvimos en compañía de las abogadas CONY PIANA y SCARLETT DRAGO SALAZAR, con ellas BLANCA y su hijo REYNOLDS OROPESA, la pasamos excelente, se repetirá hoy comida con la notario CONY, esperemos esté su galanazo al 100%, el encargado del registro civil xalapeño LUIS MELGOZA…

Estefanía Ruiz Iñiguez, (MxU Veracruz 2019)…

Regina Beltrán Ahedo, (Reina Infantil del Carnaval de Veracruz 2019)…

Kerem Happuc Juárez Sánchez y Gustavo Monteclaro, (Kerem I y Perro Gordo I, Reyes del Carnaval de Veracruz 2019)…

El Pollo Pérez Fraga con toda la corte real del Carnaval de Veracruz 2019, (estamos listos)…

Toño e Irasema Flores de García, (excelentes anfitriones)…

Los Giros los mejores tacos, estuve como invitado a la comida navideña del CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL que preside JOSÉ MANUEL URRETA ORTEGA, estuvo presente el alcalde boqueño HUMBERTO ALONSO MORELLI, recibió reconocimiento; también el embajador de Kazajstán, ANDRIÍN YELEMESSOV, encantado con la amabilidad de los veracruzanos, BERTHA AHUED MALPICA, invitada especial, así como el LIC. GILBERTO FARÍAS MORALES, le dieron la bienvenida como nuevo miembro de este selecto grupo de líderes empresariales; un gustazo saludar al tío BALTAZAR PAZOS, iba muy elegante, lo saludé en compañía de FRANKIE MALPICA VALVERDE, todo va muy bien con su salud, comió con JORGE GUTIÉRREZ BARRIOS y LETY CORONEL, otros asistentes al CHOCHOLAZO del CEE fueron LUIS EXSOME ZAPATA, TONY HANNA, el agente aduanal MANOLO ÁLVAREZ CUETO, el DR. y padre JOSÉ MANUEL ASÚN JORDÁN, rector de la UCC, LUIS ALBERTO MARTÍN CAPISTRÁN, director de la Facultad de Derecho del Colón; el LIC. JORGE REYES PERALTA, JORGE REYES LEO, el ING. JOSÉ ANTONIO con su hijo JORGE MARQUÍNEZ, SANDRA VÁZQUEZ, cónsul de Belice; cabe destacar que JOSÉ MANUEL URRETA, aparte de ser excelente anfitrión, posee un currículum impresionante, un empresario reconocido a nivel internacional… DIAUTOS 80 años sirviendo a Veracruz… ANA DE LA REGUERA pasará las fiestas decembrinas en su tierra natal, la más feliz la NENA DE LA REGUERA DE MAROÑO, saludos a su esposo CARLOS MAROÑO ACOSTA… Tres años cumplió BONITO CAFÉ, fue iluminado por SLAP de JAVIER MANTILLA, por ahí salude a KATYA, estuvo muy chambeadora, la sociedad porteña y boqueña presentes; saludos para SABRINA ZÁRATE y ERIKA MIKEL… BETÍN y ANA CASTELLANOS DE BRAVO muy elegantes, sus tíos GILBERTO y GABY VERA DE BRAVO disfrutando su luna de miel por Paris… El TECO ARTURO CORTÉS FERNÁNDEZ feliz con su esposa MÓNICA LÓPEZ DE CORTÉS, están presentes en este CHOCHOL… PAOLA POO ÁLVAREZ lista para su compromiso nupcial con SHUSTER RODRÍGUEZ TAVIZÓN… Ya detectamos quién está difamando en redes sociales, se procederá penalmente, la verdad es increíble lo que hacen ciertas personas “non gratas” que son unos resentidos sociales que se escudan en el anonimato para cometer sus fechorías, pero en esta ocasión iremos hasta las últimas consecuencias…

Scarlett Drago, Irasema Flores y Cony Piana, (abogadas veracruzanas)…

Blanca y Reynolds Oropesa, (muy elegantes)…

Ana De La Reguera, (estará en el puerto jarocho)…

Arturo y Mónica López de Cortés, (feliz matrimonio)…

Betín y Ana Castellanos de Bravo, (felices fiestas)…

ARMANDO y GILDA NAVARRETE DE CELIS, matrimonio muy querido en Veracruz; saludos para CARLOS y GILDA CELIS DE VENTA… El padre VÍCTOR MANUEL DÍAZ MENDOZA, acompañando a monseñor CARLOS BRISEÑO ARCH, grabó mensaje de navidad y fin de año, no se lo pierdan este 25 de diciembre y el primero de enero del 2020… Estamos en las famosas posadas y la verdad ya se desvirtuaron, la gran mayoría solo van a embriagarse y a pasarla muy bien, los cánticos navideños han pasado a segundo término… REYNOLDS OROPESA es ya socio león del Club de Leones Veracruz, AC, se está renovando muy bien al igual del Club de Golf La Villa Rica, vienen cosas muy buenas… JUAN ANTONIO MARTÍNEZ LASTRA y LUPITA ARBULU, feliz matrimonio… Les recuerdo mi correo electrónico es @NACHOCHOLNEW, un agradecimiento especial para nuestro amigo y compañero RICARDO OLMOS, reportero gráfico exclusivo del CHOCHOL… Hoy en el decano monseñor JOSÉ ANTONINO FERNANDEZ HURTADO, el veracruzano triunfador es ya portero de la máquina de CRUZ AZUL, un equipo de los llamados grandes pero con 22 años de no probar las mieles de un campeonato, mi punto de vista es que llegó a un equipo en donde difícilmente vea acción pues está JESÚS CORONA en la titularidad, si tiene 38 años pero con la llegada de SEBASTIÁN jugará sin dudarlo al 100 % porque sabe que en la banca tiene a un crack en potencia, eso me preocupa muchísimo, mal que bien JURADO era titular indiscutible en los escualos y tenía muchas oportunidades de lucirse y de seguir mejorando pero en la banca no creo que aprenda mucho ojalá y me equivoqué porque lo único que deseo es ver triunfar a un paisano veracruzano que lo veía en el mundial de QATAR…

Armando y Gilda Navarrete de Celis, (en El Dictamen)…

Padre Víctor Manuel Díaz Mendoza, Monseñor Carlos Briseño Arch y Monseñor José Antonino Fernández Hurtado, (excelentes amigos)…

Paola Poo Álvarez, (bellísima jarocha)…

Juan Antonio y Lupita Arbulu de Martínez, (en los grandes eventos)…

Entre los artistas que vienen al Carnaval se destaca GLORIA TREVI, EMMANUEL y MIJARES, SAMO, entre otros… Severa sequía en 68 municipios de nuestro estado… Los cumpleañeros de hoy son PEDRO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, conductor de CHOCHOLEANDO bienes raíces; JESÚS ALONSO SÁNCHEZ, SERGIO BRIZUELA, CONCHITA PASTRANA, MARITERE GIL MAROÑO; mañana MIGUEL SALVADOR RODRÍGUEZ AZUETA, lo festejamos ayer con rico pozole; LESLY GONZÁLEZ VIDRIO, comenzó los CHOCHOLAZOS desde el viernes; ISABEL CERCOS, ANAID GUZMÁN, VICTORIA SÁNCHEZ y la deportista ROMARY RIPKA; el martes AMANDA CANELA, el destacado odontólogo MIGUEL VIVEROS PEÑA, VICKY QUINTANA, GABRIEL GARCÍA, KAREN ORTIZ CEBALLOS, ANA LUZ GONZÁLEZ, el Dr. DANIEL ROMANO y ESTELA MORA, a todos muchas felicidades… Saludos a TONATIUH GARCÍA JIMÉNEZ, destacado músico veracruzano, miembro desde hace muchos años de la OSX… CHEVROLET GRUVER, excelente opción para invertir tu aguinaldo… Una burla al pueblo mexicano la exoneración de MANUEL BARLETT DÍAZ, el político mexicano más chapulin en la historia de nuestro país… Saludos al DR. CÉSAR CALZADA…. Fueron confirmados SERGIO y DIEGO PAZOS ARELLANO, felicidades… Exitazo la gala operística de MAROMA RESIDENCIAL, felicidades a MIGUELITO PORTILLA… Pregunte por los puros HOJA REAL, y por hoy se nos acabó el espacio, pero recuerden el CHOCHOL está en EL DICTAMEN, decano de la prensa nacional rumbo a los 122 años, y ahora sí, ADIÓS…