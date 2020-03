El 4º Festival de la Paella y Arroces Tlacotalpan 2020 ¡Promete y Mucho!

Por: Jorge Sánchez Carlín

No dejemos que el inexorable paso del tiempo nos deje sin disfrutar esta increíble experiencia. Este próximo 15 de Marzo, se celebrará un capítulo más del Festival de la Paella y Arroces Tlacotalpan, ahora en su 4ª Edición. Hay que apuntar esa fecha en la agenda porque esta vez, promete ser la mejor versión y para poder vencer a las primeras tres, tendrá que ser algo verdaderamente espectacular. Y estoy seguro que así será.

Y como lo importante no es escribir acerca de nuestras ideas, sino de las vivencias, de lo que hemos hecho y visto, de las experiencias, del amor a la vida. Les presento la siguiente crónica.

De entrada. El maravilloso y antiguo puerto ribereño de Tlacotalpan, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ubicado en la Cuenca del Papaloapan y rodeado de flora y fauna inigualables por su belleza y cantidad de especies. Con su característica arquitectura colonial española de los siglos XVIII y XIX, poseedora de una inmensa riqueza cultural que se refleja en sus bellos museos y en cada rincón de sus calles. Cuna del vestido de jarocha, el Teatro Nezahualcóyotl, el Mercado Teodoro A. Dehesa, la Casa de la Cultura y las Artes. El son jarocho y los fandangos, con músicos que han trascendido el tiempo y fronteras. Decimeros que plasman en palabras los más hondos sentimientos y sensaciones que tiñen el aire con tonos multicolores de rimas en décimas espinela. La Virgen de la Candelaria venerada cada 2 de Febrero para pedirle que el año sea de abundancia y que el Río de la Mariposa sea un aliado y no un entrañable enemigo. Donde el arroz a la tumbada, el piripituche, las tortitas de tismiche, el marquesote, las empanadillas de guayaba y los toritos de cacahuate y jobo son parte fundamental de su herencia ancestral. Histórico por hechos políticos, sociales y comerciales que marcaron una época en la zona por haber sido puerto de altura con gran afluencia fluvial especialmente de Europa. Lugar de nacimiento por elección del Flaco de Oro, Agustín Lara. Y podría seguir con adjetivos, lugares, personas, hechos, eventos, situaciones, características, descripciones hasta casi el infinito. Porque Tlacotalpan es todo eso y muchísimo más.

Pero realmente, el valor más importante es su gente. Personas que demuestran su calidez y alegría de vivir. Música, baile, cultura, trabajo duro pero ante todo, su clásica amabilidad y espíritu fiestero y bullangero, siempre dispuestos a ofrecer una sonrisa al visitante, una mano de ayuda al vecino y lo mejor de ellos ante cualquier adversidad. Gente que sabe cómo hacer que quienes ponen un pie en el pueblo, se sientan como parte de él.

Y ahora, con el Festival de la Paella y Arroces, todas esas virtudes y maravillas se acrecentan por todo lo que ofrece, no sólo porque quien vaya a disfrutar y saborear del mismo, podrá ser parte fundamental del espíritu altruista con el que se lleva a cabo. Ayuda directa a quienes más lo necesitan, con operaciones y acciones que permiten que los sectores más vulnerables de la población, puedan contar con obras o servicios que son absolutamente necesarios y lograr un bienestar permanente con beneficios que continuarán por mucho tiempo. Durante la Asamblea de Participantes, se decidió de manera unánime que lo recaudado durante el tercer festival, que fue una cantidad considerable, se sume lo de esta cuarta edición. Logrando así, una obra de mayor envergadura que podrá beneficiar a un considerable número de habitantes del Municipio.

El Comité Organizador tiene preparadas muchísimas sorpresas entorno a las joyas del Festival, que son las Paellas.

Pero vayamos por partes y en orden, en esta ocasión, el Festival contará con 34 casas paelleras confirmadas. Todas ellas ofrecerán sus platos con ingredientes de la más alta calidad así como la preparación que seguirá, al pie de la letra, ancestrales recetas heredadas por generaciones o por crear una paella totalmente nueva y vanguardista. Además, cabe mencionar que la calidad y el sabor de todas las paellas será una garantía, ya que todas las casas tienen en sus filas a renombrados chefs y a cocineros con amplia experiencia en concursos y festivales. Esto es la prueba de que este Festival se ha convertido en uno de los más importantes de todos los que se hacen a lo largo y ancho del país.

A manera de presentación, acá algunas de las casas, que no importando el orden, tienen capacidad de ganar el concurso y llevarse el anhelado trofeo de campeón así como el premio en efectivo que estoy seguro, será donado a la causa benéfica.

Los Primales, viejos conocidos del Festival. Originarios de la mismísima Perla del Papaloapan, Fallo y Maneque harán que los cientos de pruebas que han hecho, fructifiquen en llevarse el galardón. Ellos han estado practicando infinidad de veces, por lo que se espera que su Paella con Choricillos al Tinto sea un verdadero éxito. Innovación que hará que cualquiera que la pruebe, sea transportado al cielo.

El Chincual, tlacotalpeños hasta el tuétano. Su Paella La Jiribilla, encierra en su nombre lo que uno se puede esperar; sabor, textura y color fundidos para lograr una extraordinaria Paella Mixta que estoy convencido, logrará satisfacer hasta el comensal más estricto.

Samicom, vienen con todo. La paella que pensaban preparar este año, da un giro de 180 grados. Chava y Milton hicieron varias prácticas para lograr la paella negra más negra posible. Desgraciadamente, ni el lado oscuro de la fuerza pudo ayudarlos y la tinta para tóner de impresora no dio con el tono del pantone que estaban buscando. Pero al ritmo de un son jarocho tocado por el gran CitadinosON, tuvieron la iluminación divina para no andar inventando cosas que no pueden controlar. Y decidieron regresar a lo suyo, la [email protected] Mixta, cocinada en el mítico fogón de carbón llamado Popeye. Ésta es tan mixta, que lleva su pollo, su conejo, su cerdo, su chistorra, su almeja, su mejillón, su pulpo, sus camarones, su alcachofa y cuanta cosa se les ocurra (no puedo repetir literalmente las palabras de Chava, por respeto a quienes leen). ¿Para qué inventar? Si la original inspirada en Doña Francis es una verdadera maravilla. Los campeones sin corona del primer festival, regresan a ganar.

La Santina, quieren ganar. Con Chema a la cabeza, se presentan al Festival con una fabulosa novedad. Paella Mixta con Chorizo a la Sidra, fusión de dos clásicos de la comida española. Algo que sólo quien no le tiene miedo a lo innovador podría atreverse a hacer, mucho riesgo implica mucho sabor.

Cantabria, de Puebla con amor a Tlacotalpan. Manolo y Pepe, mejor conocido como el Donador Anónimo, se han dado a la tarea de mejorar el segundo lugar que consiguieron el año pasado dando un vuelco a su maravillosa Paella Negra. Desafiando a los jueces, se lucirán con una asombrosa Paella de Mariscos, la cual, estará magistralmente elaborada con robalo, calamar, mejillón y langostinos. Una combinación que suena como hecha por los mismísimos ángeles. El Anónimo, que ya no es tan anónimo, va a ponerse guapo con el Quinteto Mocambo, que después del concurso, hará que todos se pongan a bailar en torno al kiosco del zócalo. Certifico que esta noble acción, no va a alterar el veredicto de los jueces.

Sazón de Antaño. Gina y Manoling, tlaco-estado mexiquenses de prosapia que, como siempre, tendrán dentro de sus ingredientes lo más exótico que se pueda encontrar en el mercado. Como es usual en ellos, su Paella Campirana Mixta de Pato, Pulpo y Embutidos será de las más populares gracias al gran colorido y al estupendo sabor que en cada ocasión han logrado. Favoritos desde el primer festival.

El Bar de Tobías, un lugar auténticamente tradicional de Tlacotalpan adoptado por JJ Nava del merititito Monterrey I´ñor!!!! Amo de la carne asada, el cabrito y el machacao con huevo, nos trae un verdadero festín con su impresionante Paella Mixta con Puerco, Pollo, Mariscos y su muy secreta Receta Secreta. Esta receta ha permanecido oculta durante mucho tiempo y conociendo a JJ, seguramente deslumbrará con una paella que causará sensación.

UPDV/El Canda, sangre totalmente tlacotalpeña con aguerrido espíritu y extraordinario sazón. Luis Martínez ha pulido su receta tradicional con una nueva cara de su creación Paella La Tenoya. Él mismo tendrá que explicar si se refiere a Tenoya cerca de la ciudad de Las Palmas al norte de la Isla de Gran Canaria o a Tenoya cerca del pueblo de Jesús Carranza en el Estado de Veracruz. Pero lo que sí puedo asegurar es que esta paella mixta mar y tierra, será digna del Festival y va a ser una de las que más demanda tenga.

Vaiche Boa, la juventud impera. Renata Rodríguez participa por primera vez en el Festival, actualmente con su propio equipo, con vasta experiencia como sous-chef, ahora junto a su familia política presentará una versión propia de un clásico, Paella Mixta al Estilo Gallego. Sangre nueva al festival, la cultura millennial dejará a un lado los dispositivos electrónicos propios de su edad, para cocinar este delicioso platillo con la preparación tradicional que con certeza, será aprobada por quienes tengan la fortuna de probarla.

Hijos del Puerto, con ese nombre no hace falta mencionar su procedencia. Con Leónides al mando del equipo, su creación de una Paella Mixta, tendrá los toques que la harán única y un deleite al paladar. Pedacito de cielo en la tierra.

Chiringuito, Puebla otra vez presente. El famosísimo Rabo Aguirre y su equipo, nos trae en esta versión del Festival una de las elaboraciones más exóticas, la Paella Cazadora. Además de los infaltables arroz y azafrán, sus ingredientes principales serán venado, jabalí, conejo, cordero, chorizo y mariscos. No nos confundamos, no fueron a Africam Safari a hacer sus compras. Sin duda, esta llamativa paella estará dentro de las favoritas por sus novedosos componentes.

Álvaro Ptanick, desde Baja California. Un nombre que se asocia inmediatamente con viñedos, uvas, barricas, botellas. Es decir, todo lo relacionado al vino y así como es un afamado enólogo, también logra extraordinarios maridajes con innovaciones maestras del fogón. Vitivinicultor del Valle de Guadalupe, creador del reconocido y multipremiado vino Kórima, llega al Sotavento con su obra gastronómica Paella Vascuence Tradicional, origen único de Euskal Herria y Navarra en el País Vasco. Crea grandes expectativas y seguro será un éxito.

Gloria D’Acosta, nuevamente Baja California formando parte del Festival. Viene directamente del Valle de San Antonio de las Minas, rodeada de viñedos y bodegas de vino, donde en su Casa de Piedra, ha logrado perfeccionar la Paella Negra que va a preparar en el Festival. Una muestra de lo que es capaz de hacer con sapiencia y la filosofía de crear arte en un fogón. El jurado será una prueba que fácilmente sorteará.

Jaranero, el equipo laudero tlacotalpeño. Julio, junto a su familia Corro Rodríguez, ya han estado haciendo prácticas para llegar a la perfección con su Paella Estanzuela que será mixta, con todos sus ingredientes originarios de la zona del Papaloapan. No podíamos pedir menos del Director de Turismo de Tlacotalpan y gran promotor del Son Jarocho con su grupo Estanzuela. Una casa que nos va a transportar a los rincones más típicos de La Perla del Sotavento, gracias a su sabor.

De Gramont, la experiencia hecha equipo. Marco y Francis haciendo mancuerna para lograr una verdadera experiencia culinaria, La Paella De Gramont. Es un arroz al azafrán con tropiezos mixtos de mar y tierra de alta calidad. Como dijo mi papá algún día, si lo haces con cosas buenas, debe quedar bueno. Así que esta es una de las que hay que probar.

Dent Olé, Teziutlán y Tlacotalpan unidos por la causa del Festival. Un equipo de dentistas que se han unido para darle su toque distintivo a este platillo, enamorados del pueblo y la paella, juran que esta vez no van a usar la fresa que tanto nos hace temblar. Mario a la cabeza, pondrá junto a su grupo, todo el conocimiento adquirido para que la Paella Tlacotalpeña que esta vez presentarán, sea memorable. Una paella mixta con su toque de tismiche. Ya quiero ver la combinación de arroz y ese tesoro del Papaloapan.

16 de 34 equipos confirmados, en siguientes narraciones, les platicaré algo de los restantes. Pero tengo que entrevistarlos uno a uno. Esta es la mejor manera en que todos manifiesten su pasión por la cocina, el arte gastronómico, la convivencia con otros equipos y el público, su profundo amor a Tlacotalpan. Con esa mentalidad altruista, van al Festival a ofrecer una mano a quien lo necesite.

Nadie se puede perder este 4° Festival de la Paella y Arroces Tlacotalpan 2020, ya que el costo de un plato de cualquiera de estas maravillas, una copa de buen vino y una pieza de pan artesanal es de sólo $300.00. Además de que el ambiente, música, bailables, el mismo Tlacotalpan y su adorado Papaloapan, su cálida y amigable gente son parte integral de un entorno que produce las más increíbles y grandes sensaciones que satisfacen todos los sentidos.

Por eso, nos vemos en la Perla del Papaloapan, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, el próximo domingo 15 de Marzo. Que es fin de semana largo y disfrutar esta experiencia que no tiene comparación.

Ya continuaré en la siguiente entrega, estén pendientes. Porque mientras más se acerca la fecha, más emoción se percibe.