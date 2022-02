El cantante con más de 15 años de trayectoria Edy Master “La Voz Tropi – Romántica” visitó EL DICTAMEN procedente del Istmo del Tehuantepec, Oaxaca, para presentar su primer material discográfico como solista UN SUEÑO REALIZADO: “Este disco nació a raíz de que estábamos todos en pandemia, como no había eventos, se me ocurrió hacer algo por mi cuenta, grabando un tema, continué grabando otro, hasta que se fue dando el disco completo; contiene covers con adaptaciones, sin perder la esencia de la música tropical que se maneja en todo el sureste mexicano, donde está teniendo muy buena aceptación. Elegí el género tropical porque es el que más mueve masas, es el que te da más satisfacción y hablar de música tropical es hablar de alegría, diversión; mi género fuerte es la música romántica, pero desafortunadamente en estos tiempos no es comercial. Esta producción discográfica está completita en mi canal de YouTube y la pueden conseguir de manera física en mis presentaciones, pueden buscarme en mis canales como Eddy Master la voz Tropi romántica, YouTube, Facebook e Instagram, ahí subiré donde me presentaré en el Istmo, también algunos videos donde canto covers y algunos detrás de cámara”.

A corto plazo: “Estoy planeando un videoclip del tema “El Sancho”, que es un cover del grupo “La sombra de Chicago” que después lo adaptó Alfredo “El Pulpo”; yo lo hice más al ritmo de mi zona, la letra trata de un individuo, el sancho, que cuando se va el marido (que por cierto la trata mal), llega y les da cariño, así que cuiden a sus muchachas chavos, porque como dice la canción, el Sancho es como el fantasma no se ve pero se siente”.

Para finalizar: “Les recomiendo el primer disco, espero que lo disfruten y lo apapachen como han apapachado a muchas agrupaciones, espero que este disco, así como está pegando en el Istmo, también pegue en Veracruz”.