Domingo xxx del tiempo ordinario

MATEO 22, 34-40.

Día veinticinco de octubre, ya el domingo treinta del tiempo ordinario. El Evangelio Mateo en el capítulo veintidós, versículos del treinta y cuatro al cuarenta. Después de la derrota que han sufrido los saduceos, los fariseos, los escribas vuelven a reunirse en consejo, desde luego esta derrota tiene una venganza para Jesús, va a culminar este enfrentamiento en la pasión de la muerte violenta de Jesús.

Hoy los fariseos intentan poner de manifiesto que Jesús no sabe interpretar la Ley de Moisés y que por lo tanto, no es una persona digna de crédito. Quieren desacreditar a este Maestro de Israel sus opositores, porque la gente lo busca, la gente se interesa porque Él enseña con coherencia, como alguien que tiene autoridad. Y la cuestión es complicada ya que responde a la preocupación en el sentido que tenían ellos de todos estos mandamientos, todas estas normas que Israel tenía, cerca de seiscientas trece ¿cuál es la más importante? Jesús va al fundamento, no busca cual es la más importante, sino que va a la misma escritura, haciendo referencia al Libro del Deuteronomio, al Libro del Levítico, que invitaba a amar a Dios sobre todas las cosas y a tener el mismo amor para el prójimo.

Somos invitados nosotros a partir de esta misma palabra de Dios, a unirnos al otro, amar verdaderamente, recíprocamente al otro, amar a nuestro enemigo, amar a todos, haciéndonos uno con el otro, ser el primero en amar, ver a Jesús en el otro. Con razón el Papa San Juan Pablo II, nos decía en el documento que le llamamos sobre el Nuevo Milenio, que “ uno de los rasgos de la espiritualidad de comunión es precisamente mirar al hermano con la misma mirada de amor de Dios, descubrirle como alguien que me pertenece, como un don para mí, descubriendo lo que hay de positivo en él, llevando mutuamente la carga de los otros; eso significa tener esa relación de amor de Dios al hermano, decir que verdaderamente amamos al prójimo”.

Quisiera terminar esta reflexión de este domingo con lo que el Papa Francisco nos dice en la última Encíclica que firmó el pasado cuatro de octubre, Fratelli Tutti, hermanos todos , dice el Papa: “El amor construye puentes” y nos pone como ejemplo el pasaje del Buen Samaritano. Hay muchas sombras en la humanidad, sin embargo, esta encíclica responde con este ejemplo luminoso, un presagio de esperanza, un extraño en el camino, está dedicado a esta figura del buen samaritano. Y el Papa destaca que en una sociedad enferma que da la espalda al dolor y es analfabeta en el cuidado de los débiles y frágiles, todos estamos llamados al igual que el buen samaritano, a estar cerca del otro, superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas o culturales. Todos de hecho, somos corresponsables en la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar y levantar a los que han caído o están sufriendo.

El amor construye puentes y estamos hechos para el amor, exhorta en particular a nosotros los cristianos el Papa, a reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos, el principio de la capacidad de amar según la dimensión universal, se retoma también en un tercer capítulo que el Papa nos presenta, pensar y gestar un mundo abierto. En él, Francisco nos exhorta a salir de nosotros mismos para encontrar en los demás un crecimiento de su ser, abriéndonos al prójimo según el dinamismo de la caridad que nos hace tender a la comunión universal. Después de esto, el Papa recuerda en su encíclica, que la estatura espiritual de la vida humana está definida por el amor que es siempre lo primero y nos lleva a buscar lo mejor para la vida de los demás lejos del egoísmo, por lo tanto, encontramos nosotros que la vida del cristiano, la vida del cristiano no es precisamente un cúmulo de normas, diríamos, unas normas en las que, cada uno de nosotros nos preocupamos y totalmente sentimos una carga, una carga poder cumplirla, no es eso, sino es, amar a Dios y a los hermanos sin separar ambos amores, pues ambos se implican y se reclaman mutuamente.

Pues pongamos en práctica esta palabra, no es difícil para ponerla en práctica recordando las palabras de San Agustín, pide lo que quieras, pero danos tu gracia, y el Señor nos da la gracia para que sepamos vivir el amor a Dios y el amor al prójimo en nuestra vida de todos los días.

Bonita semana para todos.