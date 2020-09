Domingo veintiseisavo del tiempo ordinario

MATEO 21, 28-32.

Estamos ya en el domingo veintisiete de septiembre, para la Iglesia, el domingo veintiséis del Tiempo Ordinario. El Evangelio es nada menos Mateo, en el capítulo veintiuno, versículos del veintiocho al treinta y dos. Un Evangelio que nos hace examinar nuestra conciencia, a mí en lo personal como sacerdote, como encargado en la Iglesia para predicar, para llevar el Evangelio a los hermanos. Pero para todos los que practicamos la fe católica, todos los que somos parte de esta Iglesia de Cristo, ya que muchas veces nosotros hemos dicho sí al Señor, pero ¿hasta a donde hemos llevado a la práctica? ¿Hasta dónde hemos hecho su voluntad?

Todos nos preguntamos siempre: ¿cómo descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pues, ¿cómo la llegaré a conocer? La lectura y la escucha frecuente de la Palabra de Dios, la oración confiada, el encuentro personal con Cristo en los sacramentos; especialmente en la Eucaristía y en el sacramento del perdón. Profundizar en la doctrina de la Iglesia que se dirige a todos, el compartir con otros creyentes para ayudarnos a descubrir la postura que hay que tomar ante determinados acontecimientos y situaciones de la vida, esa voluntad de Dios siempre va a hacer que hagamos el bien, sin embargo, a veces nos resistimos a realizar la voluntad de Dios, encontramos tantos hermanos nuestros que en la sencillez y quizás, en la no práctica cotidiana de la vida religiosa, están dispuestos siempre hacer el bien y no oran y no buscan a Dios pero, sin embargo, su conciencia, esa semilla del verbo que hay en él, lo mueve siempre a actuar en el bien.

Somos esos hijos que el Señor ha llamado para que vayan y trabajen en su viña. El primero, muy presto le dice: <<si, si voy>> Sin embargo, no fue; el segundo, se ha negado y es precisamente los paganos y de manera especial los que Jesús señala hoy, las prostitutas y nada menos que los publicanos se han adelantado al reino de los cielos, porque se han encontrado con Cristo y al contemplar el rostro de Cristo son capaces de seguirlo y realizar siempre su voluntad. Con razón, el Papa San Juan Pablo II nos decía, al inicio del tercer milenio, en el año dos mil, que nuestro testimonio sería además, enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores del rostro de Cristo.

Contemplar a Cristo para aprender y llegar a tener sus sentimientos, abre nuestra vida a una nueva dimensión que tiene que ver con los hechos y con las palabras, más que con la decisión firme de su seguimiento que con promesas que solo sirven a los propios intereses. Contemplar a Cristo, así como nos lo presenta hoy Pablo, deshace todos los argumentos de superioridad y de soberbia, aniquila todas nuestras maldades, rompe todos los prejuicios, invalida nuestras calumnias, vence cualquier injusticia y atropello a los derechos más elementales de la persona. Contemplar a Cristo desde sus propios sentimientos es acercarnos a lo más profundo de su corazón, allí donde solo el amor, hasta el extremo, es la expiación de todo, no hace alarde de su categoría de Dios, se despoja de su rango, toma la condición de esclavo, pasa por no de tantos, actúa como un hombre cualquiera, se rebaja hasta someterse a la muerte y una muerte de Cruz. Es la contemplación de su rostro dolido, el rostro del Hijo, sin embargo, gracias a esta forma de actuar que resume todo el sentido de su encarnación podemos contemplar a Cristo resucitado, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre y toda lengua proclama Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Que nuestro obrar sea un sincero si, que nace de lo más profundo del corazón, a este lenguaje lo entiende cualquier persona sea o no creyente, porque es el resultado de una fe fiel que se manifiesta mediante el testimonio del amor. Acerquémonos a la Eucaristía viviendo en profundidad este misterio de nuestra vida, de entrega radical por amor y de recuperación total de nuestra situación humana herida por el pecado. La conversión es posible gracias a Él que ha iluminado nuestro camino con su compromiso de fidelidad, hasta el último aliento, haciendo siempre la voluntad del Padre. Por eso es importante también, que nosotros hagamos nuestros los sentimientos propios de Jesús y experimentemos que nuestra vida va transformándose porque es posible dejarnos guiar por la humildad y buscar siempre el bien de los demás. Y a esto nos llama y nos invita la Iglesia al proclamar en este domingo esta Palabra de Dios.

Bonita semana para todos.