Domingo veinticincoavo del tiempo ordinario

MATEO 20, 1-16.

El evangelio en este domingo veinticinco del Tiempo Ordinario, la fecha ya, veinte de septiembre. Es Mateo en el capítulo veinte, versículos del uno al dieciséis. Esta escena de los trabajadores que esperan en la plaza a que el dueño venga para que los contrate, refleja muy bien la situación de Galilea en tiempos de Jesús. El grupo de los que esperaban está compuesto por campesinos, que debido a la presión fiscal o a las malas cosechas, han perdido las tierras que pertenecían a sus familias y ahora dependen de la benevolencia del patrón.

Algo parecido conforme esta crisis que se está desatando debido a esta pandemia del coronavirus, vemos muchos hermanos que están desempleados, los han despedido de sus trabajos, cosa válida porque las empresas han caído al fango, una pérdida total; a otros vemos que les descuentan el treinta por ciento de su salario porque no hay entradas, no hay circulante y hay una crisis pues, fuerte; a otros los hacen trabajar quince días, les pagan y otros quince días no trabajan. Es una situación difícil, la comprendemos desde una esperanza en que Dios tiene que darnos fuerza y luz.

Para nosotros un mensaje muy especial, darle gracias a Dios porque nos ha llamado. Nos ha llamado a su gracia, a participar de su viña que es la comunidad, la iglesia, como ha dicho el Papa Benedicto XVI el día que sale y se presenta como Sumo Pontífice recién elegido, que daba gracias a los señores Cardenales porque lo habían elegido para trabajar en la viña del Señor, él se sabía frágil, pero que el Señor sabe trabajar con instrumentos frágiles.

Nosotros también estamos invitados a trabajar en la viña del Señor. En primer lugar para llenarnos, encontrarnos con el amo de la viña que es Cristo en su bondad, en su misericordia, en su amor. Pero también salgamos, no tengamos miedo de ir y llevar el Evangelio, trabajar para que el Evangelio sea eficaz en el corazón de los hombres y nosotros seamos instrumentos.

El Señor te puede llamar en la edad de la infancia, en la edad de la adolescencia, en la edad de la juventud, ya adulto o ya mayor. No te resistas a esta invitación que el Señor te dice: <<Ven a trabajar a mi viña>>. Trabajemos por la viña del Señor y hagamos que en todo momento Dios sea glorificado, Dios sea bendecido y nuestro mundo vaya transformándose por nuestro trabajo apostólico que realizamos, por muy insignificante, por muy pequeño que sea, es una aportación, un verdadero trabajo a la viña del Señor.

Aprovechemos también para pedirle al Señor que en su bondad conceda pues, luz a nuestras autoridades, conceda también luz a aquellos que tienen la posibilidad de ir creando fuetes de empleo para que nuestra situación en que estamos viviendo, en medio de esta crisis económica, vaya poco a poco cambiando. Tiene que haber iniciativas en donde se apoye a empresarios, a comerciantes para que ellos mismos también puedan apoyar a sus trabajadores.

El dueño de la viña no nos va a abandonar, Dios es providente, Dios es misericordioso y Él siempre nos ofrece su bondad, Él nos pagará a cada uno un denario porque nos esforzamos en el trabajo, en la viña del Señor.

Bonita semana para todos.