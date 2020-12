Domingo tercero de adviento

Jn 1,6-8.19-28

Hermanos, vamos caminando hacia el tercer domingo ya del tiempo de Adviento. Este tiempo de preparación y que nos habla ya de una eminente llegada del Señor, de manera especial en la navidad, de hecho, hoy llamamos el domingo de la alegría porque ya está cerca aquel que viene para salvarnos, aquel que viene para redimirnos, de hecho, la liturgia presenta tanto en las oraciones como en las mismas lecturas, ese invitarnos a la alegría. Le pedimos al Señor en la oración colecta que celebremos verdaderamente y siempre con vivísima alegría el nacimiento de Nuestro Señor. El profeta Isaías después de anunciar la presencia del espíritu en el Mesías, en el anunciado dice: “Me alegro en el Señor con toda el alma”. El salmo también nos dice: “Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador”. Y san Pablo nos dice en la segunda lectura: “Vivan siempre alegres”.

Pues, hermanos, tenemos que prepararnos con esa alegría. Juan, hoy en este Evangelio, nos habla precisamente del testimonio. El Bautista es un testigo eminente de Jesús. El mismo se reconoce como un testigo excepcional al presentarse realizando en su persona la predicación del profeta Isaías, “La voz que clama en el desierto”. Así reconoce él, el papel de preparar la venida del Señor. Decimos, Juan Bautista es el precursor, es el Heraldo, él mismo se reconoce quien es, no es ni el Cristo, ni Elías, ni los profetas. Juan nos da un gran ejemplo del testimonio que debemos de dar como cristianos en nuestra vida de fe, el testimonio es eso, ser auténticos testigos, es decir, esa veracidad que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos experimentado en nuestra vida, nosotros tenemos que dar testimonio de Él. Yo me pregunto: ¿verdaderamente soy testigo de la fe, de mi bautismo, de mi pertenencia a la Iglesia, sobre todo en este tiempo de pandemia? ¿Cómo he dado testimonio de esa esperanza cristiana que voy peregrinando hacia la casa del Padre?

Es importante en tu vida el testimonio que des. El Papa San Pablo VI nos decía en el documento sobre la Evangelización, que hoy los hombres escuchan más a los testigos que a los maestros, es decir, esa coherencia de vida en nosotros que manifiesta que lo que creemos, que celebramos, esperamos, lo vivimos.

Hoy más que nunca necesitamos padres de familia que sean testigos de esta fe ante sus hijos, ante la humanidad. Matrimonios que vivan la fidelidad, matrimonios que vivan la fe en medio de este mundo contradictorio de la vida cristiana. Necesitamos profesionistas en la economía que den testimonio de esa veracidad, de esa economía que dignifica al hombre, de esa economía que hace libre al hombre, y, sobre todo, necesitamos que nos alejemos los cristianos, los católicos de involucrarnos en un mundo corrupto, en un mundo que oscurece verdaderamente en la realidad.

Otra palabra que también san Juan Bautista nos invita a reflexionar y a darnos cuenta si verdaderamente conocemos aquel que está en medio de nosotros, él les dice, a aquellos que fueron a preguntarle en nombre de la Institución Religiosa ¿Quién era él? Hay uno en medio de ustedes al que no conocen. Conocemos al que viene, al que ha venido, al que está en medio nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que se hace presente en nuestra vida, en su Palabra, se hace presente en la Eucaristía, ¿lo conocemos a partir de nuestra experiencia de habernos encontrado con Él? ¿lo conocemos también en la caridad, en el prójimo, en el hermano que necesita?, cuantas veces pasa desapercibido a nuestros ojos gritándonos que tiene hambre, que está desnudo, que está enfermo, que está en la cárcel y no lo conocemos.

Que verdaderamente esta preparación en este tiempo de Adviento, nos ayude verdaderamente si, a la alegría, pero a esa alegría de saber que el Señor está con nosotros.

Bonita semana.