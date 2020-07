Domingo Décimo Sexto

Mateo: 13, 24-43.

Pues ya es el domingo dieciséis del Tiempo Ordinario. El Evangelio es Mateo en el capítulo trece, versículos del veinticuatro al cuarenta y tres. Nosotros hemos escogido para proclamar por este medio la forma breve de este Evangelio. Hace algún tiempo una persona me comentaba que alguien le dijo: “admiro la paciencia de esta persona, y por eso la molesto constantemente”. Así es la vida, por un lado, está la paciencia de la persona y por otro el hostigamiento, el estar molestando para probar.

En la vida de todos los días hay bien y mal, en nuestra vida hay responsabilidad e irresponsabilidad; en nosotros está el pecado y también la gracia de Dios. Y es lo que este Evangelio hoy nos explica Jesús en nuestra vida cotidiana, donde nosotros queremos que aparezca el bien, que aparezca el Reino de Dios, pero recordemos que estamos lastimados por lo que llamamos el pecado original y nos podemos preguntar ¿qué consecuencias trajo ese pecado al hombre?. “Pues este pecado privó al hombre de la gracia y la amistad de que estaba adornado, le hirió en sus mismas fuerzas naturales, rompiendo su equilibrio interior y arruinando sus relaciones de paz y armonía con los demás hombres y con el universo visible. Le sometió además al imperio de la muerte experimentada desde entonces con angustia y dolor.” Así leemos en un Concilio que llamamos Concilio de Trento. Pero, esta parábola que nos explica la cizaña y el trigo, el bien y el mal que se dan en el hombre. Cuantas veces las personas dicen: “¿por qué Dios no extermina, acaba con su poder a los narcotraficantes, a los que se llevan a las personas, que le llamamos comúnmente “levantan a las personas”.

Veamos un padre de familia con toda calma, con toda paciencia, a pesar de que su hijo es, como dicen “de dura cabeza”, le tiene paciencia; él espera que un día su hijo pueda cambiar. Así es Dios, como el dueño de este sembradío de trigo, que van los trabajadores y le dicen: “oye, no sembraste buena semilla, aquí está apareciendo la cizaña y dice él, de seguro un enemigo mío la sembró. Así es, Dios es bien, Dios es bondad, es la supremacía, en el bien, en la generosidad, sin embargo, el demonio por envidia ha sembrado el mal entre nosotros. Dios es este dueño de este sembradío que dice: “espérense, tengan paciencia, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha diré primero, arranquen la cizaña y atenla en gavillas para quemarla y el trigo guárdenlo, guárdenlo en mis graneros”. Ahí vemos la bondad, la misericordia de Dios, que espera que tú y yo volvamos al Padre. Dios no es como nosotros que somos un tanto desesperados y cuando vemos algo malo queremos dar el manotazo y que se arregle de una vez por todo, eso nos trae tensión, eso nos trae división, eso nos trae ira, eso nos trae un tanto enemistad con el otro.

Lo mismo debe pasar en los trabajos de nuestra vida pastoral, ¿verdad?, a veces nos desesperamos porque queremos éxito, queremos ver grandes cosas y no, Dios siembra en lo oculto y en el corazón de cada hombre va transformando la vida.

Démonos cuenta, como en un microscopio, y veremos que todos tenemos algo bueno y que tenemos que dejar que eso bueno florezca, que eso bueno aparezca, no nos desesperemos, tenemos que crecer todos en la paciencia, en la bondad, así como Dios actúa con cada uno de nosotros, ¿verdad papá, verdad mamá, verdad esposo, verdad esposa?, tengan paciencia, entiéndanse, compréndanse y vean las cosas buenas que tienen mutuamente; y lo mismo en las relaciones con los hermanos. Démonos cuenta que cosas buenas tienen y que pueden aportar a nuestra vida, a nuestra relación social, para tener un mundo en paz, un mundo en armonía. Nadie es mi adversario, nadie debe ser mi enemigo, sino que, al contrario, debe ser aquel que aporta algo positivo, aquel que trae un bien y que voy a descubrirlo y unido a mi bien vamos a transformar, vamos a hacer presente el Reino de Dios que es precisamente, armonía, bondad, justicia, paz y desde luego bienestar para todos.

Dejemos que el trigo que es la gracia de Dios, anide en nuestro corazón y dé mucho fruto y que la misma gracia de Dios nos ayude a terminar con esa cizaña que está en nuestro corazón y que impide que testimoniemos la presencia del Reino de Dios entre nosotros.

Bonita semana.