MATEO 10, 26-33.

Pues veintiuno de junio, domingo décimo segundo del tiempo ordinario. Al inicio quiero felicitar a todos los papas, también aquellas que hacen las veces de padre y madre, porque hay muchos que, siendo papá, engendrando a sus hijos, se van como el pajarito, y también son padres y para ellos debe de haber la oración y el perdón de los hijos que quizás se siguen sintiendo abandonados por sus padres. Pero tenemos nosotros en nuestra fe, en el testimonio bíblico en Jesús, que hay un gran valor en nuestra sociedad mexicana, y es nada menos que la paternidad responsable en San José, que carga con su familia para darle protección, atención y cuidado; ese es el padre, no solo el que engendra, sino también el que se preocupa por que en su familia haya esa armonía, ese bienestar y esa paz en su hogar.

Y hoy, nada menos el Evangelio de Mateo en el capítulo diez, versículos del veintiséis al treinta y tres, es el discurso también de Jesús a sus discípulos que están yendo de misión, a esa práctica misionera y presenta Jesús tres veces diciéndoles a sus discípulos: “no tengan miedo”, todos tenemos miedo, todos somos seres humanos. El miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico, que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro.

Hoy la humanidad tiene miedo, a la violencia, el narcotráfico, tenemos miedo ante este virus que estamos enfrentando del Coronavirus, y el miedo en nosotros, como seres humanos, en nuestro organismo provoca síntomas o reacciones: Aumento cardíaco. Aumento de la glucosa en la sangre. Aumento de la velocidad en el metabolismo. Aumento de la adrenalina. Aceleración de la respiración. Contracción muscular. Dilatación de la pupila.

“¡Hermanos y hermanas! Recordemos las de San Juan Pablo Segundo en 1978 cuando iniciaba su ministerio como sucesor de San Pedro ¡No tengan miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad!” “¡No teman! ¡Abran, más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo! “nos decía el papa. Quería decir que estuviéramos listos para afrontar en aquel entonces los desafíos de la época: venía de un país comunista, por lo tanto su experiencia decía: “No tengan miedo al totalitarismo comunista aún vivo, el capitalismo desenfrenado.” Hoy en cambio se trata de algo más peligroso. Ese totalitarismo posmoderno que es mucho más eficaz para matar el alma de las personas. Las ideologías, cuantas veces se infiltran en la vida familiar, en la vida de la educación y esas ideologías quieren precisamente colonizar al mundo, al hombre, para dividirlo y llevarlo a la destrucción.

Y continuó con palabras del Papa San Juan Pablo Segundo que les decía a los jóvenes en 1983 “ Sé que con frecuencia se preguntan acerca de cómo vivir su vida de manera que valga la pena; cómo comportarse de modo que su existencia esté llena y no caiga en un vacío; cómo hacer algo para mejorar la sociedad en la que viven, saliendo al paso de los graves males que sufre y que repugnan a su sed de sinceridad, de fraternidad, de justicia, de paz, de solidaridad. Sé que desean ideales nobles, aunque cuesten, y no quieren vivir una vida gris, hecha de pequeñas o grandes traiciones a su conciencia de jóvenes y de cristianos. Y sé también que para ello están dispuestos a adoptar una actitud positiva frente a su propia existencia y a la sociedad de la que son miembros.

No basta, efectivamente, contemplar los tantos males que descubren en derredor de ustedes, o lamentarlos pasivamente. No basta tampoco criticarlos. No aportaría solución alguna declararse impotentes o vencidos ante el mal y dejarse llevar por la desesperanza. No, no es ése el camino de solución.

Cristo los llama a comprometerse en favor del bien, de la destrucción del egoísmo y del pecado en todas sus formas. Quiere que construyan una sociedad en la que se cultiven los valores morales que Dios desea ver en el corazón y en la vida del hombre. Cristo les invita a ser hijos fieles de Dios, operadores de bien, de justicia, de hermandad, de amor, de honestidad y concordia. Cristo les alienta a llevar siempre en su espíritu y en sus acciones la esencia del Evangelio: el amor a Dios y el amor al hombre”.

Y por lo tanto hermanos, no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe.

Ya los obispos en el Proyecto Global de Pastoral en México, nos han dicho: “que muchos católicos se avergüenzan de su pertenencia a la Iglesia”, pues también porque tienen miedo a que se les critique, como escucharemos también en la primera lectura el Profeta Jeremías. Él confía plenamente en Dios, pero también muchos católicos hoy, dicen los obispos, “se enfrentan a la Iglesia, no quieren nada con ella. Pues también nosotros como pastores no les hemos ayudado a que puedan darle un sentido a su existencia en esta realidad concreta e histórica de nuestro mundo.”

Confiemos en Dios, es lo que el Evangelio en este domingo nos invita a todos nosotros. A que demos testimonio de nuestra fe, a que no tengamos miedo y que confiemos plenamente en la fuerza, en la gracia de Dios que nos acompaña y que el Señor nos dice: “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.

