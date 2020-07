Mateo: 13:1-26

Es el domingo décimo quinto del Tiempo Ordinario. Podríamos llamarle el Domingo del Buen Sembrador. Yo les invito a que tomemos la Sagrada Escritura y busquemos el Evangelio de Mateo en el capítulo trece, versículos del uno al veintitrés, ya que yo he escogido el texto de forma breve.

Durante estos días de la epidemia, del coronavirus, hemos tenido que cerrar las Iglesias y pareciera que la Iglesia, los curas, no estamos haciendo nada. De ninguna manera, de forma privada y hacia afuera, hacia los fieles estamos sembrando la Palabra de Dios; estamos invitando a confiar en Dios y a crecer en la esperanza, en Jesucristo El Señor, que es la Palabra hecha carne en el vientre purísimo de María Santísima.

Si, hemos tenido que salir al quinto continente, al continente virtual, al continente del internet y a través de las plataformas de las redes sociales hemos llevado el Evangelio a los hermanos, la Palabra de Dios. Y hoy, precisamente, el Evangelio nos habla de que no hay que claudicar, no hay que cansarnos frente a los obstáculos que se nos presentan, a veces, como si fuera ineficaz ya predicar. Cuanta gente viene a misa si juntamos todos los Templos, por ejemplo, nada más en nuestra diócesis, cuanta gente lee la Sagrada Escritura y sin embargo decimos: “el mundo no cambia”, nuestra realidad está totalmente crítica, basta leer los periódicos, basta ver las noticias, basta navegar en internet y ver como el mundo verdaderamente se encuentra un tanto en una crisis social, política, económica y ahora, añado también, la de la salud.

Pero Cristo El Señor, nos enseña, la Palabra de Dios por sí sola es eficaz. Así nos acompaña la Primera Lectura este domingo, el profeta Isaías dice: “como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será la Palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad”. Si esa Palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre que está dispuesto, que es tierra buena, a escuchar la palabra, da mucho fruto.

Nosotros, somos a la vez, ese terreno donde cae la Palabra de Dios, pero también somos sembradores porque como bautizados continuamos con la misión de Cristo de llevar la Palabra, la buena noticia a todos los hombres.

Ya el mismo Compendio de Doctrina Social de la Iglesia nos dice: “…todo hombre puede continuar la obra de Jesús con la ayuda de su espíritu: hacer justicia a los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos, buscar activamente un nuevo orden social, en el que se ofrezcan soluciones adecuadas a la pobreza material y se contrarresten más eficazmente las fuerzas que obstaculizan los intentos de los más débiles para liberarse de una condición de miseria y esclavitud. Cuando esto sucede, el Reino de Dios se hace ya presente sobre esta tierra, aun no perteneciendo a ella”. Esto lo leemos en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia en el número 325.

Bien, es un hecho que la semilla, la Palabra de Dios al crecer tiene que superar muchos obstáculos en la vida. Pensemos, cuantos obstáculos tenemos nosotros para escuchar la Palabra de Dios, para alimentarnos de Ella, para hacer que esa Palabra dé mucho fruto en cada uno de nosotros, Cristo lo constata en la Parábola del Sembrador. Él también ve esos lugares donde hay muchas dificultades que se encuentra en el camino endurecido, dice que hay terreno pedregoso, zarzas que no dejan crecer espinas; pero a través de este lenguaje nos acerca Jesús a la realidad de nuestra vida. Él nos dice, que seamos como Él, que verdaderamente seamos buenos sembradores, que nuestra palabra, que nuestro testimonio pueda esparcirse por el mundo de nuestro trabajo, por el mundo de nuestra casa, por el mundo de nuestros vecinos, si hemos escuchado la Palabra de Dios y la hemos entendido verdaderamente vamos a dar mucho fruto y fruto que sirva para glorificar a Dios nuestro Padre.

Hemos escuchado la Palabra de Dios y hemos dicho: “Te alabamos Señor, Gloria a Ti Señor” y esta respuesta no sea una rutina, sino que verdaderamente le demos gracias al Señor por la semilla de la vida que ha sembrado en nuestras almas, en nuestro corazón y que la recibimos verdaderamente con fe.

Le pedimos al Señor su gracia, que verdaderamente esa lluvia abundante haga germinar y dar fruto abundante en nuestra vida, en bien de nuestros hermanos y de la Gloria de Dios. Por eso te invito a que hagas la lectura orante de la Palabra de Dios, leyendo una parte del Evangelio y preguntarte que te dice el Señor, a que te invita el Señor y al mismo tiempo que te pide el Señor, que te exige porque la Buena Noticia, esta Palabra que es sembrada en nuestro corazón, es Palabra de Vida.

Bonita semana para todos.