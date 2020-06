MATEO 9,36. 10,8.

Estamos en el domingo décimo primero de este tiempo ordinario, ha vuelto la vida ordinaria litúrgica en la Iglesia.

Hoy el Evangelio es Mateo, en el capítulo nueve, versículo treinta y seis y da un salto al capítulo diez, versículo ocho. Nada menos que es ese envío de Jesús como una práctica a sus discípulos; los envía, los llama, los constituye en doce apóstoles, testigos, que son los cimientos, los fundamentos de esta Iglesia que somos todos y cada uno de los bautizados; Jesús después, en el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo veintiocho dirá a los discípulos: “vayan por todo el mundo y enseñen a todas las naciones.”

Bien ¿dónde están hoy estos apóstoles, estos discípulos que han sido enviados a anunciar el Evangelio? nada menos que somos todos nosotros, como he dicho, y nos toca anunciar, llevar el Evangelio y de manera especial para ustedes hermanos laicos, como ya lo he dicho en otra ocasión, son ese gigante dormido que tanto nosotros en la Iglesia por el clericalismo o por esa situación de obediencia que nos caracteriza en México por nuestra cultura siempre sumisa, no ha despertado ese gigante.

Ya los obispos en Puebla nos decían que : “la evangelización pondrá de relieve la importancia de los laicos, tanto cuando desempeñan ministerios en la Iglesia y para la Iglesia, como cuando cumpliendo la misión que le es propia, son enviados como su vanguardia, en medio de la vida del mundo, para rehacer las estructuras sociales, económicas y políticas de acuerdo con el plan de Dios.” También el documento de Puebla nos decía: “que el laico no huya de las realidades temporales para buscar a Dios, sino persevere presente y activo en medio de ellas y allí encuentre al Señor.”

Si Hermanos, les toca de manera especial a ustedes laicos, ir incidiendo en la estructura social del mundo hoy, también recordar las palabras del Papa Francisco en su documento o Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio”, dice el Papa, “que ese “vayan” de Jesús, está presente en los escenarios y los desafíos siempre nuevos de misión evangelizadora de la Iglesia y todos somos llamados a esta nueva salida misionera, cada cristiano y cada comunidad discernirá cual es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.”

Tenemos que ser evangelizadores fieles al modelo del maestro, es vital, dice también el Papa Francisco, “que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo, la alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie,” es el llamado de la Iglesia que nos hace a todos. Si nosotros los consagrados como presbíteros, diáconos, la vida consagrada, los obispos, el Papa, de manera especial, somos invitados y llamados para eso, para llevar el Evangelio a los demás, cada bautizado, cada fiel laico también debe llevar el Evangelio al ambiente de la familia, al ambiente del trabajo, al ambiente político que tanta falta hace, solo nos contentamos con criticar, juzgar este ambiente, pero, aquellos que tienen la posibilidad de inmiscuirse, de adentrarse en la vida política con el testimonio cristiano, es urgente, lo mismo en la economía, que la economía esté impregnada del Evangelio y de una economía de comunión, donde todos participen, donde nadie tenga necesidad.

Pues este Evangelio de hoy que Jesús escoge a los doce apóstoles para que vayan a proclamar el reino de los cielos, sea para nosotros una invitación, un despertarnos del sueño y meditar durante estos días en que debemos de permanecer todavía encerrados en casa ante esta epidemia, que voy a hacer yo para continuar la obra de la evangelización en la Iglesia.

Te invito, a que participes, siempre en comunión con la Iglesia y llevando el gozo del Evangelio a tantos hermanos que se han ido de la Iglesia, que son indiferentes, apáticos a ella y que son parte de nosotros; porque Dios ha convocado a todos los hombres para que lleguen al conocimiento de la verdad que es su hijo Jesucristo.

Bonita semana para todos.