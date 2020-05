Domingo de Pentecostés

JUAN 20,19-23

Domingo Pentecostés, nada menos que son cincuenta días después de la pascua, la alegría de que el Señor ha resucitado llega a los discípulos, que están encerrados por miedo a los Judios y por la ausencia física de Jesús, El Señor se hace presente saludándolos “La Paz este con Ustedes” y al mismo tiempo comunicándoles el Espíritu a través del soplo .Jesús dona su Espíritu a sus discípulos a su Iglesia lo dona a nosotros, es un espíritu de Perdón, de reconciliación de unidad. Y si Pentecostés es un rejuvenecer a la iglesia es un volverla, un volver a las actitudes a los sentimientos de Cristo Jesus, una Iglesia más fiel a las actitudes de Jesús, y para eso me permito presentar una idea que me ha parecido muy buena, tomada de Monseñor Piero Coda, maestro mío, amigo focolarino, que presento una conferencia aquí en México, y después en la colección de la Teología del Papa Francisco, escribe sobre la Eclesiologia del papa Francisco y presenta Cuatro Palabras que caracterizan el Pontificado del Papa Bergolio.

La primera de ellas es: MISERICORDIA La misericordia es el misterio de Dios».

La misericordia, de hecho, toma desde la fuente misma del misterio de Dios Padre que se derrama en Jesús y en la efusión incesante del Espíritu Santo en la historia, y describe el realismo, la capacidad de incidir y la profecía de la visión cristiana del mundo.

No se trata de hacer descuentos sobre la verdad del llamado a la perfección evangélica, sino de “hacerse uno” con cada persona para abrir con el amor, desde el interior de cada situación, el camino que lleva a Dios según el propósito del apóstol Pablo: «Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo a todos, para salvar a todos a costa de algunos» (1 Cor 9,22).

La Segunda Palabra es Sínodo es el nombre de la Iglesia» – ha subrayado Francisco, «el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio».jo

Esto significa: que en la Iglesia, «como en una pirámide al revés, la cumbre se encuentra bajo de la base»; y que la «única autoridad» es la de Jesús y es «la autoridad del servicio»; por lo mismo una Iglesia sinodal, es una Iglesia de la escucha: «escucha de Dios, hasta oír junto a Él el grito del Pueblo; escucha del Pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la cual Dios nos llama».

Se trata de imaginar y recorrer los caminos para dar una encarnación también institucional, en fidelidad a la Tradición, a la eclesiología de comunión y del Pueblo de Dios que presentaba el Vaticano II. No hay que ir con la mente, demasiado rápido o únicamente a la cuestión canónica y a la práctica procedural de los sínodos diocesanos o provinciales o de los Obispos. Sino de mirar a la sinodalidad como a un espíritu y a un estilo penetrante y permanente de ser Iglesia: donde los discípulos de Jesús “caminan juntos” entre los hombre para testimoniar la verdad, la belleza y la fuerza del adviento del Reino de Dios.

La tercera palabra que brota del magisterio y del testimonio de Papa Francisco: «quiero una Iglesia pobre para los pobres» (EG 197). No es pauperismo: es la verdad del Evangelio, la forma Ecclesiae desde donde resplandece, vívida y luminosa, la forma Christi.

Pero de que pobreza se trata? Fácil: la de la Iglesia “pobre” y “de los pobres”. Es decir de la Iglesia que vive la “altísima pobreza” del corazón, de la mente, de los medios, que la crucifica a la Cruz de su Señor: porque por El, a través de la Iglesia, pueda brotar en el mundo la riqueza de la gracia de Dios. La pobreza que es don de sí, amor. La pobreza que se vive en la vida de comunión de la SS.Sma Trinidad, donde – como dice Jesús – , “Todo lo mío es tuyo” (cfr. Lc 15, 31). La pobreza desde la cual resplandece la gloria del Dios crucificado.

La cuarta palabra es Encuentro. Papa Francisco habla con frecuencia del diálogo como el camino decisivo del anuncio del Evangelio.

Hablando a los Obispos de los Estados Unidos dijo: «El diálogo es nuestro método, no por una astuta estrategia, sino por fidelidad a Él que no se cansa nunca de pasar y re-pasar en las plazas de los hombre hasta la undécima hora para proponer su invitación de amor (Mt 20, 1-16). (…) No tengan miedo de cumplir el éxodo necesario para cada dialogo autentico! De otro modo no es posible comprender las razones del otro, ni entender hasta el fondo que el hermano por alcanzar y redimir, con la fuerza y la proximidad del amor, cuenta más que las posiciones que juzgamos lejanas de nuestras si bien auténticas, certezas».

Pero Francisco utiliza a menudo también otra palabra para decir la misma cosa, quizás con un acento más rico y más concreto: “encuentro, cultura del encuentro”. Encuentro, de hecho, dice que en el dialogo estamos comprometidos con el otro, con el diverso, hacia el cual se sale para acercarnos a él, para acogerlo, para descubrirlo, para caminar junto a él y hacer algo correcto y bello juntos. Con la espera, el deseo, la alegría… aunque hay que poner en cuenta desde el inicio, que del encuentro con el otro saldrán también algunas heridas a nuestras seguridades, a nuestros acostumbrados puntos de vista. Pero en un proceso de reciproco enriquecimiento, en el cual se termina por sorprenderse de uno mismo y del otro… en la sorpresa de las sorpresas: que es el amor de Dios para todos sus hijos!

Misericordia, sinodalidad, pobreza, encuentro. Son palabras que nos invitan a un examen de conciencia en este día de Pentecostés y a un salto de calidad.

Y también Monseñor Piero terminaba con unas palabras del Papa Francisco el día que celebró la EUCARÍSTICA después de su elección como sumo pontífice:

Y concluía: «Que todos (…) tengamos el valor de caminar en la presencia del Señor, con la Cruz del Señor; de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, que ha sido derramado en la Cruz; y de confesar la única gloria: Cristo Crucificado. Así la Iglesia irá adelante».

Bonita semana para todos.