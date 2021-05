Documentales: TINA

Una artista en todo el sentido de la palabra. Una mujer de la que su pasado y sus inicios fueron muy difíciles, sufriendo por la falta de amor de sus padres y por el maltrato que sufrió de aquel hombre que la descubrió y que al paso del tiempo, la sometió a diversas situaciones negativas y de abuso. Una mujer que buscó un nuevo comienzo, que ante su pasión por la música, hizo hasta lo imposible por resurgir, aprendiendo a vivir con el ayer y buscando que este no le afecte más de lo debido a su fama mundial.

Y es así como HBO le hace homenaje con un documental por demás poderoso, íntimo y en el que seremos parte de una gran cantidad de entrevistas, algunas presentaciones, momentos muy importantes en su carrera y sus premios, pero también de ese rencor con el que vivió muchos años por su ex esposo hasta la fecha de su muerte en el que perdonó algunos de esos episodios.

Anna Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, además de cantante, es compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de cincuenta años, y es considerada la Reina del Rock, y que se retiró de los escenarios en 2009 a la edad de 70 años después de una carrera musical de 50 años, la cual inició a mediados de los 50’s como cantante de performance con su esposo, líder de la banda y compositor Ike Turner de los Kings of Rhythm. Ella comenzó a grabar en 1958 y logró gran éxito con varios temas, y fue en su autobiografía llamada “I, Tina”, donde reveló que sufrió violencia doméstica durante su matrimonio con Ike Turner, todo esto en el tiempo en que EU no la veía como una artista atractiva y es donde se muda a Londres para lograr lo que es hoy en día, esto con el lanzamiento de su álbum solista “Private Dancer” de 1984.

Su propia vida fue llevada al cine en “What’s Love Got to Do with It” de 1993, siendo personificada por Angela Bassett y la cual nunca vio al considerar innecesario regresar a ese sufrimiento de su pasado.

Y aquí, entre nosotros, después de un musical en su honor y de recibir todo el amor de su público, es como se convirtió en una mujer libre, feliz, habitando este mundo con el hombre que encontró y que en realidad la ama, bajo la compañía de sus hijos que la complementan, una mujer que hizo historia.