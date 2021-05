Documental: EL NIÑO DE MEDELLÍN

Formo parte de la generación en la que el Pop de los noventas fue el principal empuje para que mis días resultaran alegres en mi infancia y juventud; hasta la fecha necesito escucharlo para regresar un poco a ese ayer lleno de nostalgia que me permite sacar fuerza para sonreír, bailar y ser parte de ese colorido musical que sin duda me marcó.

Como sabemos, y con el paso de los años, diversos géneros fueron arribando y, sin duda, el Reggaetón fue uno de los que impactó al mundo entero, saliendo con ellos aquellos que iniciaron y abrieron el espacio, hoy considerados de la vieja guardia, y que le brindaron la bienvenida a otros más que en nuestros días son los que destacan en las listas de popularidad, acreedores de una enorme cantidad de fanáticos; y ahí puedo ubicar a José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J Balvin, cantante y productor colombiano que ha logrado posicionarse tanto en el mercado musical hispano como en el de habla inglesa, llegando a colocar sus temas en número uno en varias listas musicales; y debo confesarlo, él es el único del que me gustan todas sus canciones, que de alguna forma logra transmitir en mi algo “especial” por la personalidad con la que cuenta, independientemente de la calidad de ser humano que muestra y de las enormes ganas que siempre brinda para dar lo mejor de sí en cada uno de sus discos y conciertos.

Es así como Amazon Prime Video se dio a la tarea de estrenar un documental protagonizado por Balvin titulado “El Niño de Medellín”, en donde conocemos a ese joven que se convirtió en un hombre, y que gracias a su esfuerzo y superando adversidades de la vida como la ansiedad, intentos de suicidio y la depresión mayor, es lo que lo ha convertido en la figura más importante y de mayor valor para su país; aquí nos concentramos en los cinco días previos a cumplir uno de sus mayores sueños: realizar un concierto con las entradas agotadas en el estadio su natal Medellín como solista. Sin embargo, conforme se acerca el día, las calles estallan por la creciente inestabilidad política, obligando al artista a enfrentar su responsabilidad como artista hacia su país.

Una mirada profunda al artista, acompañado por reflexiones, anécdotas y su sentir sobre ciertos temas, lo cual nos permite descubrir que formar parte del mundo del espectáculo es difícil, a veces se raya en la soledad y la angustia, a veces en los excesos y las desventuras; pero otras te permiten poner los pies en la tierra para valorar lo que eres, a tu familia y lo que has logrado sin la necesidad de permitir que tu alrededor te cambie.

Puedo reconocer que el documental no superó mis expectativas porque le faltó un poco más de momentos musicales, dedica mucho tiempo a las marchas realizadas por estudiantes que generan un fuerte golpe en los medios de comunicación a nivel mundial y no destaca por completo los logros del artista, pero ver a J Balvin siendo José me hizo descubrir que esos videos e historias que sube normalmente a sus redes sociales, son el reflejo de su lado humano honesto, al que uno quisiera abrazar y decirle que además así como él padece depresión, todos nosotros también lo hemos vivido en el algún momento de nuestra vida, pero que además de consumir su música en plataformas y comprar sus discos, aquí estamos sus seguidores, quienes siempre lo apoyaremos por el simple hecho de quererlo.