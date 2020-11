DOCUMENTAL: Black Pink – Light Up The Sky

La música POP, aquella que por años ha sido criticada y menospreciada alrededor del mundo, y que en realidad es sinónimo de una explosión de alegría, colorido y diversión, pero es el reflejo de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación.

Los artistas por naturaleza debemos entender que son seres humanos como nosotros, solo que con la diferencia de un arduo y constante entrenamiento detrás de todo aquello que nos presentan arriba del escenario. Así como hay momentos felices, los hay tristes; así como existe el éxito, existe el fracaso; lo cierto es que un grupo musical siempre tendrá distintas situaciones que deberán enfrentar para permanecer unido, para dar a sus fans lo que necesitan (energía y felicidad) y para triunfar en el difícil camino del entretenimiento, más siendo mujer.

De un momento a otro surgió el denominado K-POP, un género musical que comenzó a generar mucho ruido en su lugar natal y que después conquistó al mundo (en especial a los jóvenes), el cual consta de diversos estilos como dance electrónica, hip hop, rap, rock o R&B, y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur, ​ debido a que Corea del Norte no posee una industria de música popular con influencia occidental, eso sí, acompañada por espectaculares coreografías y videos musicales.

De ahí han surgido una enorme cantidad de grupos, numerosos por lo regular, pero de entre ellos habitan cuatro chicas de nombre Jennie, Lisa, Jisso y Rosé (la que puedo decir se convirtió en mi favorita) después de ver el documental que ahora nos presenta Netflix sobre su camino al éxito, y las cuales forman parte de un grupo formado por YG Entertainment.

Conoceremos los orígenes de cada una de sus miembros, sus gustos por lo que hoy realizan y el éxito que han logrado a nivel mundial en tan poco tiempo, colocando sus sencillos en los primeros lugares de popularidad de las listas musicales, pero también seremos parte de sus audiciones, la preparación, su primera gira y la gran presentación que tuvieron en Coachella.

Como tal el documental cumple, pero para todos aquellos que no estamos familiarizados con su música y que no del todo conocemos la cultura de allá, siento que si le faltó presencia a sus canciones y un poco más de calor humano, las cuales sólo tenemos de fondo o en corta duración, pero no por eso este documental pierde atractivo, y que aun cuando sabemos que este es un grupo fabricado (que por lo regular tienden a permanecer muy poco tiempo unido) tiene como curiosidad el que las personalidades de las chicas es interesante y se complementan, que en sí no existe una líder y que además de cuidar de su imagen (con espectaculares vestuarios) poseen una cantidad enorme de mercadotecnia detrás de ellas que poco a poco va tomando mayor fuerza, además, el Girl Power, heredado por las legendarias Spice Girls, siempre brillará más por sobre un grupo de hombres, valorando más sus los logros a nivel mundial.