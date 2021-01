Documental: ACOSADOR NOCTURNO

Los asesinos seriales llaman la atención del público por todo lo que representan, en especial de aquellos de antaño que en su momento acapararon la prensa y fue gracias a ello como se enteraron de lo que ocurría en ciertos lugares donde gente comenzaba a experimentar situaciones inimaginables. Hoy Netflix trae un documental que explora a una de las figuras más oscuras del crimen en Estados Unidos en los años 80: Richard Ramirez, quien fue bautizado por los medios como “The Night Stalker”, ya que este, en Los Ángeles, irrumpía las casas durante la noche, cometiendo varios crímenes en poco tiempo, todos horribles y en donde no había un tipo de víctima en particular, mujeres, hombres, infantes; a veces robaba, otras no, a veces violaba, otras no.

LO BUENO: Este documental es aterrador, escabroso y horrendo; se enfoca principalmente en dar a conocer una serie de asesinatos, violaciones y secuestros que mantienen desconcertados a la policía, en especial a los detectives Carrillo (hijo de inmigrantes mexicanos) y Salermo (muy popular en su época), quienes se unen y empiezan la labor de relacionar los crímenes. Sorprenden las representaciones de los asesinatos, enlazando imágenes con recreaciones bien logradas. Prestemos atención especial a la fotografía, la musicalización y la cámara lenta, esta propuesta es atractiva en los cuatro capítulos de 45 minutos, todo junto a entrevistas con sobrevivientes o familiares de las víctimas. La energía de lucha hasta encontrar al culpable y llegar a una condena es el motor, al tiempo en que este “hijo del diablo” cae, no sintiendo pena alguna por lo que hizo.

LO MALO: Son muy pocas las grabaciones originales con las que se cuenta de los detectives en su etapa de investigación, por lo que se sentirán repetitivas al tiempo en que hacen referencia de ellos dentro de la narración, fuera de eso es electrizante y nuestro pulso se acelera partiendo de marzo de 1985 cuando comienza el terror al registrarse la primera víctima oficial y la oleada de crímenes se desata.