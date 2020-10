DISEÑO DE MODAS: ¿Quién es Patricia Field y porqué deberías conocer su trabajo? 

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

A lo largo de nuestra vida, hemos visto películas y series cuyo contenido audiovisual se ha adueñado de nuestro corazón debido al excelente trabajo que un grupo de especialistas realiza en el detrás de cámaras. Además de los guionistas, productores, directores y maquillistas, encontramos a un individuo cuyo objetivo, dentro de este rubro, me parece de lo más interesante: ¡El vestuarista!

¿Cuál es su trabajo? Se encarga de elegir las prendas y accesorios adecuados para reforzar la personalidad o el comportamiento que cada uno de los personajes va desarrollando a lo largo de la historia que se cuente. La idea es que la ropa se convierta en una extensión de sí mismo, y evolucione a la par de la psicología del personaje.

Es así como llegamos a una renombrada (y favorita) en la industria, Patricia Field, quién a sus 78 años ha sido estilista de celebridades, propietaria de la boutique “House of Field” en Manhattan y vestuarista de algunas de las series más exitosas de nuestros tiempos. Si viste “Sex and the City”, “Ugly Betty”, “Gossip Girl”, “El Diablo viste a la Moda” y el fenómeno más reciente de Netflix, “Emily in Paris”, seguro que varios de los atuendos o prendas ¡te robaron algunos suspiros!

La mezcla de texturas, colores, cortes, estampados así como el uso de diferentes marcas para definir el armario de cualquier elenco, no es tarea fácil, ya que puede repercutir en el éxito o fracaso de toda una intención emocional o dramática buscada por el director del proyecto en cuestión. Field, ha sumado un gran número de experiencias que le han permitido construir un estilo caracterizado por la mezcla de marcas de lujo con algunos diseñadores independientes, llegando incluso a incorporar prendas de cadenas ‘low cost’ (sobre todo en su trabajo más reciente).

Sumado a ello, se sabe que el toque otorgado por Field para cualquier personaje es sinónimo de brillo, colores neón, lentejuelas, y materiales que simulan el acabado en piel. ¡Todo un ‘mix and match’ que sin duda resulta arriesgado! Por ello su trabajo siempre dará de qué hablar, principalmente en los personajes principales, que siempre tendrán un aire de dramatismo y creatividad en ellos.

¡Nos leemos el próximo viernes!