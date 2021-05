Diseño de Imagen: ” ‘¿Tú posición favorita? CEO’ “

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Hace un par días me dormí con la noticia de que el Louvre tendrá a la primera mujer que estará a su cargo. Se trata de Laurence Des Cars, la próxima responsable de proponer una agenda que coloque a este famoso museo como primera opción a visitar al referirnos a temas de arte y cultura, pensando en aquellos jóvenes que busquen empaparse de la historia que envuelve a este emblemático lugar construido en 1793.

Debo confesar que, aunque no soy experta en arte ni en museos, el simple hecho de conocer historias de mujeres que van logrando sus sueños y metas, es algo motivador y emocionante; además de ser testigos, al apoyarlas podemos convertimos en parte de su proceso de crecimiento. Digamos que el acompañamiento, es un gran aliciente para no tirar la toalla cuando una de nosotras está a punto de salir corriendo, incluso si viene de una persona desconocida a través de un like o un comentario.

Además, el tener ejemplos de mujeres que logran ejercer cargos relacionados en la toma de decisiones, es una luz para todas las que vienen detrás; se convierte en una gran responsabilidad, por ello se debe ser cuidadoso con quiénes ocupan estos lugares, ya que sus acciones y palabras impactarán el rumbo que irá tomando la sociedad, y la manera en la que futuras generaciones se proyectarán.

Hoy decidí abrir mi columna con el ejemplo de Des Cars, ya que fue el más próximo al estar en Francia pero ¿qué me dicen de la recién coronada Miss Universo, Andrea Meza? Toda una referencia de preparación y superación desde México para el mundo. Hablaremos de ella en otra ocasión, pero el mérito de llegar por la corona con esa seguridad y elegancia, no fue coincidencia, implicó arduo trabajo y sacrifico; seguramente muchas de sus compañeras también lo vivieron, no hay que demeritar ningún esfuerzo. Lo importante es que desde su trinchera, y con esa visibilidad mundial, estará abordando temas que a las mexicanas y a las mujeres en general, nos conciernen para seguir creciendo.

Tal vez se lleguen a preguntar cuál es la relación que tiene todo ello con la imagen, la moda y con temas sobre los que debería yo estar escribiendo, fácil, el conjunto de imágenes que nos rodean y que percibimos en nuestro día a día estarán directamente implicadas en la manera en que tracemos nuestros caminos personales y profesionales; las personas y personajes que vemos en los medios de comunicación se vuelven una influencia. Por ello es importante cuidar el contenido que consumimos, y de quiénes viene; a veces ayunar no sólo implica hacerlo con la comida, también es válido hacia aquello que no nos aporta.

Entonces, ¿ver contenido y propuestas de mujeres es algo positivo? Totalmente, sólo hay que saber escoger. Reese Witherspoon, favorita desde su personaje como Elle Woods en “Legalmente Rubia”, actriz, ahora empresaria y productora, se hartó de no encontrar en Hollywood historias interesantes que conectaran con el sentir de mujeres, así que decidió crear su propia casa productora. De este modo Hello Sunshine está dando trabajo a actrices que para la industria del cine, debido a su edad, “ya estaban al final de su carrera”.

Mi idea es esta: Apoya el talento, no importa de quién venga, mientras esté dejando una huella positiva en el mundo, y si es una mujer, aplaude el mérito, porque aún existe una cultura machista de la cual debemos deshacernos. No, no odies a los hombres o cualquier otro ser humano, y mucho menos a aquella persona que está logrando sus sueños. Hay quienes no tuvieron opciones, así que valora si tú puedes elegir.