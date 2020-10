DISEÑO DE IMAGEN: Siempre en mi corazón y en mis recuerdos

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

En la columna de hoy, podría haber escrito sobre las tendencias que se avecinan para el siguiente año. Estoy en París, una de las capitales más importantes de la moda, y coincidiendo con el inicio del Fashion Week SS 21. La cuestión es que, aún en la distancia, ni de broma podría voltear la cara a la realidad que acontece en México respecto a la falta de protección, por parte de las autoridades, hacia las mujeres; y lo que considero peor, la falta de sensibilidad y empatía que muchos han mostrado respecto a las manifestaciones y protestas que se han realizado, con la finalidad de no sólo ser escuchadas, sino de concientizar a la sociedad del gran problema de inseguridad que representa para las mujeres el salir a la calle (o incluso el permanecer en casa).

¿Qué me mueve? La primer razón, y de las más importantes, es que soy una mujer mexicana, además de que amo y admiro a todas aquellas que han formado parte de mi familia y mi vida. Quienes me conocen, sabrán que a lo largo de mi desarrollo profesional, compartí historias, conocimientos, aventuras y fui testigo del crecimiento de más de 100 universitarias, las cuales llevaré siempre en mi corazón y en mis recuerdos. Además, el sólo imaginar que alguna de ellas pudiera faltar algún día, es una sensación que no se la deseo a nadie, y todo aquel que se haya dedicado a la docencia, sabrá de lo que hablo.

Es por ello que, desde este espacio, veo la necesidad de expresar mi postura de apoyo a los movimientos que reclaman justicia para las miles de desaparecidas y asesinadas. “Perdonen los inconvenientes, pero nos están matando”. Cabe mencionar que el estar en otro país, me ha permitido ver un sin fin de situaciones que debemos replantearnos tanto a nivel personal como al ser parte de una sociedad, debo decirlo, machista.

Incluso me atrevo a señalar algunos usos y costumbres heredados que nos han puesto en desventaja al nacer como mujeres. Así que, si eres la primera persona de tu familia que se cuestiona las reglas de toda la vida, te felicito, tienes un criterio abierto y la humildad de reconocer que siempre puede haber otras maneras y que uno no posee la verdad absoluta.

Actualmente me he involucrado en proyectos relacionados con mexicanos en París. Amo mi país y lo valoro más que nunca al estar tan lejos. Mi motivación ha sido darle visibilidad a todo lo bonito que tenemos y que los extranjeros no tengan miedo de viajar a él, sin embargo no puedo permitirme normalizar los feminicidios que a distancia me entero. Así que para mí, a partir de ahora, los colores verde y morado son atemporales. Nunca deberán pasar de moda.