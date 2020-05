Diseño de Imagen: Servicios que tomarán fuerza

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Después de pasar más de un mes en casa como parte de las medidas de protección contra el COVID-19, llegará el momento de salir. Tal como se anunció en días pasados, junio podría ser el mes que todo México estará esperando. La nueva normalidad traerá consigo grandes retos para todos los sectores, incluyendo al área de imagen personal y a los especialistas que forman parte del equipo de colaboradores con los que siempre nos apoyamos para lograr grandes resultados y llegar al objetivo planteado hacia el cliente. ¿Cuáles serán los más demandados?

LOS SALONES DE BELLEZA: Después de pasar semanas sin cortarse el cabello, o por el contrario, de haber intentado (sin éxito) un estilo DIY desde casa, las personas se mostrarán ansiosas por regresar a su antiguo peinado o probar ese arriesgado look que por años han querido pero que, finalmente, el confinamiento los ha hecho decidirse. ¿Se acabarán las charlas con la peluquera o el manicurista? No necesariamente. El cubrebocas y los guantes serán una constante en todo momento. Eso sí, probablemente estarán atendiendo al 40 % de su capacidad, con la finalidad de mantener la distancia física así como el tiempo para desinfectar las herramientas de trabajo utilizadas. Estas nuevas medidas, sumadas a los cuidados y material sanitario que se llegasen a ocupar (gel antibacterial, guantes, cubrebocas) podrían ser la causa de algunos incrementos en el costo del servicio. ¿Qué pasa si no sigo estas reglas en mi negocio? Debo decir que cuidar de ti y tus clientes es y será la mejor base para mantener una reputación positiva.

TIENDAS DE ROPA: Lo vimos en Francia, tanto las marcas low cost como de gran lujo fueron la prioridad de decenas de parisinos en el primer día autorizado para salir de casa. ¿Qué significa esto? Independientemente del poder adquisitivo, la estima personal y física es importante para todos, más aún cuando se está por regresar al trabajo, un privilegio donde se requiere dejar los pants y la pijama en el guardarropa. Los días en casa muy probablemente han traído consigo algunos centímetros extras en nuestra silueta, ya sea por sedentarismo, estrés, ansiedad, retención de líquidos, entre muchos otros factores. Por lo que, el adquirir un par de prendas que nos hagan sentir a gusto, será una necesidad para muchos. Además, los más consumistas estarán a la espera de las rebajas en tienda. ¿Sabías qué las compras se han manifestado como una respuesta nerviosa al estrés que ha traído consigo esta cuarentena?

NUTRICIÓN, DEPORTE Y GIMNASIOS: Ligado con el punto anterior, algunos sentirán la necesidad de invertir en su salud, ya sea por bienestar físico o mental. Habrá quienes, en este período extraordinario, hayan descubierto los beneficios que trae consigo el moverse y mantenerse activo, incluso desde casa.

Los psicólogos también tendrán gran demanda de servicios, ya que estudios han asegurado que el miedo, la tristeza y la frustración son de las emociones que más se han detectado en las personas al estar dentro de su hogar. Sin duda el descubrir esta nueva forma de vida será una ansiada espera para todos. ¡Nos leemos el próximo viernes!

