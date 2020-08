Diseño de imagen: Secretos de estilo para verte elegante, sin importar tu presupuesto

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Erróneamente se cree que el lucir elegante y formal, es proporcional a la cantidad de dinero que tenemos en el banco. ¡Nada más alejado de la realidad! Existen detalles que todos los Diseñadores de Imagen Personal conocemos, para que nuestros clientes proyecten mensajes asociados a estos conceptos, sin necesidad de adquirir ropa de diseñador o invertir mucho dinero. De hecho, he visto personas vestidas con prendas de grandes firmas francesas, cuyo resultado final se inclina más a un aire dramático. Entonces, si una gran marca de ropa no me garantiza el verme elegante ¿Cuáles son los secretos para lograrlo? Aquí te comparto claves que te harán ver como descendiente la realeza británica, sin hacer temblar tu presupuesto

LA SENCILLEZ Y SIMPLICIDAD SON SINÓNIMOS DE ELEGANCIA: Los cortes rectos y colores sólidos, es decir, sin patrones, siempre mandarán un mensaje más sobrio (y serio) que si utilizamos prendas con estampados. En caso de que te gusten estos últimos, opta por aquellos que sean discretos y pequeños como los lunares y las rayas delgadas.

COCO CHANEL DECÍA: “Antes de salir de casa, mírate al espejo y quítate un accesorio”. La idea es evitar que satures tu atuendo, digamos que es un equivalente a la conocida frase “Menos es más”. Para su mejor comprensión, a veces he llegado a compararlo con una historia o un cuento, ya en ellos sólo hay un protagonista y los demás van girando en torno a él. Sucede algo similar con la ropa, si usas muchos elementos de gran protagonismo, la vista se satura y confunde. Para mantener esa apariencia elegante, intenta llevar tres accesorios como máximo, pudiendo ser: pulsera + aretes+ anillo o reloj+cinturón + cadena. Entre muchas otras posibilidades. Aquí el bolso o maletín entran como complementos, al igual que las gafas o lentes de sol. Muy importante mencionar que si se trata de bisutería, deberás cersiorarte de que no se encuentre oxidada o en mal estado.

EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES: Cuida que todo lo que te pongas se encuentre limpio y planchado. De nada sirve el punto uno y dos sí parece que has dormido con tu atuendo y así has acudido a realizar tus actividades. ¡No olvides leer y aplicar las instrucciones de cuidado que vienen en las etiquetas de tus prendas! (Jamás me cansaré de recordártelo).

TODO A LA MEDIDA: Un gran aprendizaje que tenemos los Consultores de Imagen en nuestra formación profesional, es la importancia de tener un buen sastre o costurera dentro de nuestro equipo de trabajo. Cualquier prenda con el ajuste adecuado a tu silueta, ¡siempre formará parte de una vestimenta ganadora! Así que detalles básicos, como el asegurarte que tu pantalón no toque el suelo o que la sisa de tu camisa esté a la altura de la línea de tus hombros, son aspectos que hacen una gran diferencia. Importante mencionarte que la selección de la ropa interior adecuada también juega un papel primordial. Y olvídate de llevar algo demasiado ajustado (que pueda llegar a dar la impresión de no ser de tu talla).

PULCRITUD Y LIMPIEZA: El aseo personal siempre será la base del amor propio, y del respeto hacia las personas que nos rodean. Uñas limpias, zapatos en buen estado, aliento fresco y un cabello saludable, te ayudarán a tener el 50% del aspecto elegante que buscas. En mujeres, un maquillaje natural siempre será bienvenido, mientras que en los hombres, el mantener una barba prolija será un gran acierto.

Por último, coloca perfume detrás de tus orejas, usando lo adecuado para hacerte notar pero sin llegar a marear a los demás. La discreción juega un papel clave en el estilo elegante.

¡Nos leemos el próximo viernes!