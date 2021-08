Diseño de Imagen: ¿Qué se lleva en París?

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Es una realidad que la moda y las tendencias se han ido globalizando gracias al internet y las redes sociales. Ahora es mucho más fácil saber las propuestas de cada país y los estilos que se manejan temporada tras temporada. Como buena observadora, he notado algunas prendas y complementos que son utilizados por los habitantes de Paris y sus alrededores. Aclaro que son sólo algunos que esta temporada han llamado mi atención y que considero pueden ser utilizados en cualquier parte del mundo.

1. PANTALONES ESTILO CARGO

Si el año pasado me sorprendió el regreso de los acampanados o bootcut, haciendo a un lado a todos aquellos de corte skinny, hoy les digo que los pantalones tipo cargo se encuentran por doquier. Ya no sólo los veo en vitrinas y escaparates: niños, adolescentes y adultos los llevan por igual. Estos últimos en colores más discretos y con un corte recto. ¿Qué hace especial a los pantalones cargo? ¿Cómo los identificamos? Los bolsillos son su principal característica, además de ser muy cómodos y recordarnos a un uniforme militar. Al usarlos debemos evitar colocar accesorios y cosas en general dentro de los bolsillos, la finalidad es no agregar peso visual a esta área del cuerpo y evitar que la prenda pierda su forma.

2. UÑAS A TODO COLOR

Algo característico de la mayoría de los parisinos es el hecho de ser muy sobrios al vestir, pero el verano y el calor se van haciendo presentes y junto con ellos he notado cómo las manos cobran protagonismo, ya no sólo en el cuidado de la piel (algo sumamente importante en la rutina de los franceses), si no en la aplicación de colores arriesgados en las uñas. ¡Incluso llevando cada una en diferente tonalidad!

3. TENIS PARA ELEGIR

Un par de Converse Chuck Taylor, unos Nike Airforce 1 o los reconocidos Air Jordan 1 son usados como el calzado predilecto durante esta temporada, principalmente para todos aquellos que buscan comodidad a cada paso y cuando la lluvia nos ha sorprendido durante algunos días en París. Eso sí, todo está en los detalles, aquí los más fashionistas dejan entrever sus calcetines cuidando que estos hagan alguna armonía o contraste con los colores de la ropa. Otra opción es llevarlos con calcetines invisibles. ¡Incluso he visto algunos con medias de rejilla o tipo red! Lo aesthetic está a la orden del día y es más aplaudido que nunca.

4. SANDALIAS CHUNKY

Lo delicado nunca pasará de moda pero lo chunky está más fuerte que nunca. Al primer rayo de sol, no se piensa dos veces en optar por este calzado que mezcla comodidad y estilo. Marcas como Birkenstock, Geox, Adidas, Calvin Klein y Zara, por mencionar algunas, ya han apostado por ellas.

5. BLUSA O CAMISA BLANCA DE BOTONES

Y como lo clásico es atemporal, esta prenda básica nunca falta en el armario de los franceses y es la más acertada para hacer de tu look un atuendo inigualable. Es usada como sobreprenda con un top crop, anudada a la cintura, fajada o con corte oversize. Y siempre es un gran acierto para esas tardes calurosas cuando de repente empieza a llover.

6. VESTIDOS FLORALES

Comunmente el verano es sinónimo de calor y bronceado, así que aquí entran los grandes protagonistas: esos vestidos de telas vaporosas que delinean la silueta y demuestran ser aliados de los climas cálidos. Nunca se falla con ellos y los complementos son infinitos, incluso unas sandalias chunky o tenis Converse irán bien con ellos.

Recuerda que lo importante de un atuendo, es sentirte tú en tu máximo esplendor. Así nada más. ¡Nos leemos el próximo viernes!