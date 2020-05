Diseño de Imagen: Puntos clave para una videollamada profesional

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Con la finalidad de continuar salvaguardando nuestra vida y la de los demás, debemos mantener todas las medidas de precaución necesarias. ¿La más importante? La distancia física, anteriormente conocida como distancia social. ¿Por qué utilizar este nuevo término? Algunos expertos han aclarado que la idea nunca ha sido perder contacto entre personas o estar solos. Podemos seguir socializando y estableciendo vínculos afectivos o laborales mientras exista una separación física. ¿Cómo? A través de llamadas, mensajes de texto, videollamadas, correos electrónicos, entre otras opciones. Es aquí donde plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Webex y Google Meet están tomando protagonismo, convirtiéndose en parte vital de nuestros días y haciendo posible el sentirnos más cerca de nuestros seres queridos, además de permitirnos realizar home office sin necesidad de exponernos a ser contagiados. ¿Conoces los aspectos básicos para hacer una videollamada profesional de manera exitosa? Aquí te enlisto cinco puntos a tomar en cuenta para ello.

EL LUGAR: Encuentra un espacio en casa que te permita tener privacidad. Sabemos que será difícil la inexistencia de algún ruido o intervención familiar ¡No te estreses! Es parte de la experiencia al estar en cuarentena. Puedes elegir entre tu estudio, comedor, dormitorio, sala o hasta la cocina. Mucho dependerá de tu área de desarrollo profesional y de intentar cumplir con las siguientes recomendaciones.

ILUMINACIÓN: Si el espacio elegido cuenta con una ventana, opta por colocarte frente a ella, de esta manera estarás aprovechando la luz natural y tu interlocutor podrá ver una imagen más clara de ti. De lo contrario, intenta poner una lámpara de escritorio cerca, es preferible esta opción en vez de una fuente de luz que provenga del techo, (esta última te puede generar sombras en el rostro y crear un ambiente dramático). ¿Otro detalle? Hazte amigo de la luz blanca ya que la luz amarilla puede llegar a cansar la vista de la persona que te esté observando.

CONTEXTO VISUAL: No es necesario que armes un set especial para conectarte pero hay detalles que debes valorar antes de hacerlo. ¿Qué puedes considerar? Mantente como el protagonista, intenta que el plano de tu cámara no sea tan amplio y colócate al centro de él. Muy importante guardar la limpieza y el orden de los elementos que estén detrás de ti. Echa un vistazo y asegúrate de que no exista algo comprometedor sobre tu vida privada que tu cámara pueda captar.

APARIENCIA: Mantén tu higiene personal. Péinate y cuida que tu blusa, camisa o prenda superior esté en perfecto estado, sin manchas y muy bien planchada. No te olvides de portar una prenda inferior, nunca sabes si deberás pararte o mover la cámara para mejorar el ángulo (más vale prevenir que lamentar). Recuerda que puedes estar cómodo sin dejar la profesionalidad a un lado.

CONEXIÓN A INTERNET: Aunque puede ser bastante obvio, nunca te arriesgues a dar por hecho los detalles que te puedan perjudicar al no ser corroborados. Minutos antes de iniciar tu enlace, checa que tu Internet esté funcionando. Pídele a un amigo o miembro de tu familia que hagan un ensayo.

¿Tienes algún otro que agregar? ¡Nos leemos el próximo viernes!

