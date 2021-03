Diseño de Imagen: Particularidades de la vida en Francia (2ª parte)

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Seguimos con la segunda parte con algunas curiosidades que saltaron a mi vista cuando me conocí más sobre el estilo de vida en París.

DECLARACIONES DE AMOR: Al momento de iniciar una relación de pareja, no se acostumbra el formular la tradicional pregunta “¿Quieres ser mi [email protected]?” Digamos que, si existe química y ambas personas siguen interesadas en acudir a sus citas para pasar tiempo juntos, es interpretado como algo serio. Los franceses son muy directos y no les gusta perder el tiempo. Si ven que no existe un futuro a su relación amorosa lo dejarán en claro y optarán por seguir como amigos, aunque siempre dependerá de las circunstancias. Cabe aclarar que generalizar esta conducta no sería apropiado de mi parte ya que cada cabeza es un mundo.

VACACIONES: ¡Se consideran sagradas! Además de necesarias para recargar pilas después de días de trabajo continuo. Por ley, un empleado tiene derecho a 5 semanas de vacaciones al año. ¿El máximo de horas que puede trabajar por semana? 35, pero cada empleo tiene diferentes necesidades. Lo importante es recordar que a partir de la hora 36, ya es tomada como extra.

ÁREAS DE JUEGOS PARA NIÑOS: Al ir a un restaurante, cafetería o incluso a un McDonald’s (por cierto, aquí les llaman McDo), una de las cuestiones que más llamó mi atención fue la inexistencia de áreas de juegos destinadas a niños pequeños. Acostumbrada a que en México, muchos lugares de comida cuentan con ellas, debo confesar que fue extraño ver a algunos niños sentados, platicando tranquilamente sin pedir ir a jugar. Eso sí, hay un gran número de parques infantiles, con juegos y actividades al aire libre destinadas para ellos (y a veces encuentras algunas para adultos). Ver una obra en teatro guiñol ha sido de las experiencias más bonitas al estar en París.

SIRENAS Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: El primer miércoles de cada mes, a las 12:00 del día, se escucha el sonido de una sirena o alarma, como esas que ponen en las películas cuando ocurre un ataque aéreo. ¡Ya se imaginarán mi sorpresa la primera vez que lo escuché! Pero se realiza a manera de simulacro y es emitida por parte de las préfectures de los diferentes barrios y ciudades en Francia. Lo curioso es que este Sistema de Alarma Nacional data desde la Segunda Guerra Mundial y su finalidad es anunciar algún atentado terrorista, accidente nuclear, desastre natural, entre otros posibles eventos que pongan en peligro la seguridad de la población. Ya después entendí porque nadie se preocupaba cuando sonaba.

Creo que la lista aún es larga y podría compartirles muchos más datos que he encontrado durante mi estancia aquí, además de divertidas anécdotas que intercambiamos entre [email protected] ¡Seguro en un futuro abordaré más sobre ello! Y recuerden que conocer sobre otros países también ayuda a nuestro bagaje cultural, que forma parte de una gran imagen pública. No todo es forma, el contenido también cuenta. ¡Nos leemos el próximo viernes!