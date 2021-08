Diseño de Imagen: Mujeres, la imagen de estas Olimpiadas

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Sin duda en estas Olimpiadas, las mujeres han sido las grandes protagonistas. Además de estar triunfando al obtener medallas en sus respectivas categorías, también han demostrado ser un gran ejemplo de cambio social.

A pesar de tratarse de una competencia, el apoyo entre las participantes ha sido notable y aplaudido por muchos; parece que la sororidad va ganando terreno y que a la historia pasará la idea de competencia y enemistad entre nosotras. ¡Ya era momento de darnos cuenta que como equipo funcionamos mejor y demostrar que no seguiremos con esas ideas impuestas de ir una en contra de la otra!

¿Se imaginan cuántas niñas están viendo todas estas muestras de solidaridad y apoyo entre mujeres? Ellas crecerán y llevarán a cabo lo atendido y aprendido. Recordemos que lo percibido va moldeando nuestras ideas y creencias. También debemos mencionar el esfuerzo que ha hecho el equipo femenil de Noruega al desafiar las normas de vestimenta que las obligaban a jugar balonmano con un bikini bastante ceñido en la parte inferior, mientras que a los hombres les era permitido utilizar short. Así que se armaron de valor y apostaron por llevar pantalones cortos. Esto les valió una multa de 150 euros por integrante. ¿Quién salió al rescate? La grandiosa Pink, referente de inclusión y diversidad en la música, declarando que ella se haría cargo de cubrirla y que era un orgullo que las integrantes del equipo pelearan en contra de los uniformes sexistas.

Aquí vemos la importancia de que figuras públicas y reconocidas a nivel mundial, muestren apoyo a este tipo de causas y movimientos, se convierte en un acto que impacta en millones de personas e invitan a seguir el ejemplo. El mensaje ha sido claro: No estamos solas. Alzar la voz y cerrar filas se ha vuelto parte esencial de la dinámica.

Y ahora vamos con Simone Biles, la gimnasta más galardonada de los Estados Unidos, y que con todo ello decidió no participar en la final general de gimnasia individual. Una acción bastante compleja, pero que ha hecho reflexionar a más de uno sobre lo que es verdaderamente importante en la vida. Hacer a un lado tu más grande sueño o meta, después de años de entrenamiento y preparación no debe ser fácil pero tener la valentía de aceptar que eso no ayudaría a tu bienestar mental, es digno de admirarse. ¿Se imaginan el escrutinio público al que ha sido sometida a lo largo de su carrera como gimnasta? Sin duda el ser blanco de críticas, comentarios y elogios a nivel internacional, debe ser muy difícil de manejar.

Incluso si se cuenta con un gran equipo de expertos y especialistas sobre el tema, no todos llevan igual la experiencia. Así que es muy respetable su decisión. ¿Esto afectará su imagen como deportista? Todo lo contrario. Este gesto ha sido una invitación a ver más allá de la apariencia o rendimiento físico de aquellos que se dedican al deporte. Ha marcado pauta para tomar conciencia de lo que la salud mental implica. Muchos ya la han respaldado, entre ellos se encuentra la reconocida gimnasta de origen rumano, Nadia Comadeci, que ha compartido una interesante y emotiva frase: “Cuantas más medallas tienes al regresar, más pesada es la mochila”.

Nos leemos el próximo viernes.