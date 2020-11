DISEÑO DE IMAGEN: Los Cuatro Acuerdos

Aplicados para todo el que cuida su imagen personal (1a parte)

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

¿Has escuchado hablar de Miguel Ángel Ruiz? Te cuento que es un escritor mundialmente conocido por sus libros de sabiduría tolteca, encaminados hacia la autoayuda y el bienestar emocional. Temas que encuentro más que interesantes ya que van muy de la mano con la imagen personal y el arreglo al vestir. La más famosa de sus obras ha sido “Los Cuatro Acuerdos”, donde nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias (propias o heredadas) y la manera en que impactan la vida que hemos elegido.

Aún recuerdo en mi primer viaje a Francia, allá por el 2014, la sorpresa que me llevé al verlo como “Best Seller” en las librerías parisinas. Incluso hoy en día, “Los cuatro acuerdos” continúa como lectura recomendada en las áreas dedicadas a la espiritualidad y la superación personal. Este segundo confinamiento me ha llevado a leerlo nuevamente, y recordar la razón por la que debería ser una lectura obligada en la vida de todo ser humano. Además, funciona de maravilla para ser aplicado por todo aquel que le guste vestirse, verse y sentirse bien. Así que aquí comparto cómo podemos ponerlos en práctica en el cuidado de nuestra imagen, interna y externa:

“SÉ IMPECABLE CON TUS PALABRAS”: Puede haber días en que te levantes con menos ánimo que otros, llegando a ser muy crítico contigo mismo respecto a cómo luce tu cuerpo, tu cabello, tu piel y hasta la ropa con la que cuentas (todos hemos estado ahí alguna vez). Detente, sabemos que siempre hay áreas de oportunidad que se pueden trabajar pero no por ello debes caer en el perfeccionismo y desacreditarte con insultos o pensamientos negativos y destructivos. Si empiezas a hacerlo, detéctalo, respira y sé amable contigo. ¡La vida no es fácil y estás haciendo tu mejor esfuerzo! ¿No te sientes satisfecho con lo que ves en el espejo? Agradece que tienes la oportunidad de estar respirando y poner manos a la obra, pero recuerda que todo es un proceso. Si hay algo en específico que quieras cambiar, puedes acercarte a un especialista o empezar a informarte sobre ello. Siempre encontrarás personas dispuestas ayudarte. Así que háblate con cariño y respeto. ¡Todo debe partir de ti!

“NO TE TOMES NADA PERSONALMENTE”: Aunque en el proceso de construcción de la imagen pública en general, uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta es la percepción del público al que te diriges, recuerda que cada individuo posee creencias heredadas y que las opiniones, además de provenir de estímulos visuales y una reputación, también son afectadas por las experiencias que ha vivido la persona que las está emitiendo. Por ello, te invito a que no te veas tan afectado por juicios ajenos. Escúchalos, toma lo bueno y crece. También es recomendable poner atención de quién vienen y con qué intención se hacen. Recuerda que nos comportamos en relación a lo que hay en nuestro interior y no todos saben expresarse constructivamente (y no están obligados a hacerlo). Críticas siempre habrá, algunas buscarán sumar, otras restar (a veces no de manera intencional), pero el resultado final dependerá de cómo te encuentres tú. Para ello, la invitación que hace Ruíz va enfocada a vivir lejos del ego y de querer ser el centro del universo. ¿Te atreves a intentarlo?

¡Nos leemos el próximo viernes! Estaré abordando los otros dos acuerdos.