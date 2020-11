DISEÑO DE IMAGEN: Los Cuatro Acuerdos para todo aquel que cuida su imagen

(2da. parte)

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Si lograste leer mi columna anterior, sabrás que el día de hoy estarás conociendo la segunda parte. En este texto abordaré los últimos dos acuerdos que Miguel Ángel Ruiz explica en su libro. ¿Habías escuchado hablar de ellos? La idea ha sido, ante todo, relacionar estos acuerdos con el aspecto interno y externo que componen a la Imagen Personal, sobre todo si eres alguien que disfruta cuidar de su apariencia o bienestar físico y mental.

NO HAGAS SUPOSICIONES: Si crees que hay que ir vestido de cierta manera a una actividad, no lo creas, confírmalo. Si consideras que ese pantalón tiene arreglo pero no estás seguro de ello, contacta a un sastre y corrobora tu teoría. Evita crear historias en tu cabeza, y acumular pendientes, sólo ocasiona desgaste mental y emocional, además que consumen tu tiempo y espacio. También es aplicable cuando estés inseguro sobre algún atuendo, corte o maquillaje que quieras probar. ¡Intenta ponerlo en acción! Siempre informándote y de ser posible, acudiendo con especialistas para su asesoría.

HAZ SIEMPRE TU MÁXIMO ESFUERZO: En muchas ocasiones, cuando nos encontramos con personas que forman parte de nuestro círculo de confianza, hacemos a un lado detalles que pueden hacer una gran diferencia en nuestra proyección. ¿Crees que no es necesario planchar tu ropa debido a que es una reunión informal? Piénsalo dos veces. ¡No sabes con quién te puedes topar a lo largo del día o cuál situación se podría presentar! Si estás en búsqueda de trabajo o clientes, este punto cobra aún mayor importancia. ¿Te da flojera limpiar tus zapatos porque se volverán a ensuciar? Aunque es un pensamiento bastante lógico, y que a todos nos ha pasado por la mente al menos una vez, recuerda que si se acumula demasiado polvo en ellos, pueden empezar a rayarse o maltratarse (aunque dependerá del material con el que estén hechos). Sin embargo, unos zapatos limpios siempre serán sinónimo de dedicación y de que eres alguien que cuida (y valora) sus pertenencias. ¿Usas ropa oscura y amas los gatos o perros? ¡Ten a la mano un quita pelusas! La finalidad no es volverse ansioso y solucionar todo, pero sí tener la actitud y energía para cuidar los detalles que te ayudarán a mantener una imagen positiva sobre tu persona. De acuerdo a diferentes estudios, tenemos alrededor de 7 a 30 segundos para causar una primera impresión.

Sabemos que es difícil cambiar de hábitos, ya que llevamos una vida entera con ellos. Pero, ¿qué pasaría si empezamos a emplear estos puntos a nuestro ritmo? Ya sabemos qué es vivir sin ellos, ahora queda ver el resultado de aplicarlos en nuestro día a día.

¡Nos leemos el próximo viernes!