Diseño de Imagen: Los atuendos memorables de la semana

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Esta semana ha sido marcada por acontecimientos muy importantes en el manejo de la imagen pública. Tuvimos reconocidas premiaciones cinematográficas que brindaron alfombras rojas con atuendos dignos para no olvidar debido a lo atinado del estilismo que portaban algunos invitados. Y al hablar del término estilismo me refiero al conjunto de vestuario, peinado y maquillaje. Uno de los más recientes se dio durante la premier de “No Time To Die” donde Kate Middleton llegó con un vestido Jenny Packham color dorado que hacía una fuerte referencia a su rol dentro de la realeza. Además, ¿qué mejor momento para mostrar conceptos como fortaleza, poder y ambición? Su equipo de asesores busca que recordemos quién es la Duquesa de Cambridge. En cuanto al protagonista Daniel Craig, fue un excelente anfitrión al preferir un atuendo que hacía homenaje a su personaje como James Bond, ya que no se trató de cualquier esmoquin, esta vez optó por uno de terciopelo con saco cruzado en color fucsia. ¿El toque final? Un reloj Omega Aqua Terra. Cabe mencionar que este accesorio en caballeros es uno de los más importantes a cuidar, sobre todo al tratarse de acontecimientos o eventos muy importantes.

Ya aterrizando en temas de moda, dio inicio el Fashion Week París, con atuendos impresionantes tanto por su storytelling como por el look final. ¿Qué tal Chiara Ferragni con sus pezoneras doradas asistiendo al desfile de Schiaparelli? Enfundada en un look total black que hacía contraste con este accesorio, logró llevarlos con toda la elegancia requerida. Seguro que la propia Elsa hubiera aplaudido el conjunto de todos los elementos al verla entrar a su fashion show.

También los Premios Billboard, donde Andrea Meza acaparó miradas con el color más fuerte para la temporada, portando un vestido de Monsoori con accesorios idóneos para el estilo. En esta alfombra roja hubo talento jarocho, ya que la diseñadora Flor Campos se encargó de crear el vestido llevado por la actriz Carolina Miranda. Sin duda hemos tenido grandes apariciones que serán recordadas a través del tiempo.

¡Nos leemos pronto!