DISEÑO DE IMAGEN: Los 6 mandamientos de la Imagen personal

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

DEBERÁS ACEPTAR TU TALLA Y SILUETA ACTUAL: Si eres de los que compra para un futuro no inmediato, o algún acontecimiento preciso, quiero decirte que de manera inconsiente, estás enviando un mensaje negativo a tu cuerpo, y te estás perdiendo la oportunidad de lucir sensacional. Nuestra silueta, como todo en la vida, cambia constantemente y debemos hacerlo con ella. Además, nos encontramos en una época que empieza a abrazar el concepto de diversidad, ¡Mucha falta nos hacía para hacer las paces con nuestras inseguridades! Recuerda que tu talla de ropa interior también es muy importante (aunque esta no se vea). Además, no querrás estar y verte incómodo con algo demasiado ajustado ¿O sí?

HARÁS DEL GROOMING TU ALIADO DIARIO: Mucha razón tenían nuestros padres y abuelitos, cuando desde pequeños nos inculcaban la importancia de salir de casa bañados, peinados y perfumados. ¡Esta es la base para cualquier imagen exitosa! Uñas limpias, zapatos boleados, aliento fresco y cara lavada son esenciales para la construcción de tu persona.

TE VESTIRÁS DE ACUERDO AL MENSAJE QUE QUIERES PROYECTAR: Tal vez tu gusto por usar un determinado conjunto de prendas creas que es razón suficiente para llevarlas, pero a partir de hoy, tus elecciones deberán ir en función a la manera en que buscas que te perciban dentro del lugar dónde te encontrarás. Es importante aclarar que no se trata de engañar a las personas acerca de quién eres o de esconder tu esencia. La finalidad de tener en claro cómo quieres mostrarte al mundo, es mantener la coherencia de tus esfuerzos (personales o profesionales) con los estímulos visuales que tu atuendo emana a través de los cortes, estampados, texturas, entre otros elementos visuales. ¡La vestimenta es una herramienta que puedes usar a tu favor!, en especial si se trata de citas especiales, a nivel profesional o laboral. Reflexiona si prefieres transmitir un aire creativo y dinámico en vez de algo más serio y responsable. ¿O has pensado en una mezcla de ambos?

RECHAZARÁS LAS TENDENCIAS Y MODAS QUE NO VAYAN CON TU ESTILO (y no te hagan sentir bien): Actualizar el guardarropa siempre ha sido importante para mantenerse a la vanguardia, sin embargo debes saber que no es óptimo para tu bolsillo, y salud mental, el adquirir cada uno de los accesorios o prendas que veas en los blogs de moda, tik toks, ig stories, entre muchos otros medios o canales. Toma en cuenta que no todo lo requieres para hacer funcionar tu guardarropa y día a día, así que cuando estés a punto de comprar algo por impulso o porque se ha convertido en una moda (que todos a tu alrededor lo están usando), siempre puedes regresar al punto 1 y 3.

INVERTIRÁS EN UN FONDO DE ARMARIO Y ACCESORIO: Las prendas clave para que tengas atuendos versátiles son aquellas con características simples y que puedes encontrar hasta en un supermercado. ¿Ejemplos? La camisa o blusa blanca, pantalón de vestir negro, blazer negro o azul marino, zapatos negros y en color nude, cardigan en cuello v o redondo, falda recta o línea A (dependiendo tu silueta), tenis blancos, jeans, entre otros. Bastante básico y predecible… ¿cierto? Por ello no debes olvidarte de los accesorios y complementos. Hablo de tu bolso, maletín, reloj, cinturón, collar, calcetines, anillos, diademas… ¡Las posibilidades son infinitas!

NO TENDRÁS MIEDO DE INCORPORAR PIEZAS STATEMENT: Son aquellas que suelen convertirse en las protagonistas de lo que llevas puesto. Su origen puede ser étnico, vintage, barroco, artesanal, y la lista es larga. Se caracterizan por ser originales, únicas y que llaman la atención a simple vista.

¡Ahora puedes dejar de pecar! Nos leemos el próximo viernes.