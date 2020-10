DISEÑO DE IMAGEN: Lo que no verás en “Emily in París”

Sobre vivir en esta capital de Moda (parte 1)

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Lilly Collins se ha convertido en toda una sensación al protagonizar la recién estrenada serie de Netflix “Emily in París”. Como seguramente habrás escuchado, se trata de una comedia romántica que se sitúa en la ciudad de la luz. La protagonista, proveniente de los Estados Unidos, es una especialista en Marketing que se muda a Francia para dar una visión norteamericana a las marcas de lujo, y los esfuerzos de comunicación, que maneja la agencia dónde empieza a trabajar.

Dentro de los aspectos más comentados (y esperados de la serie), se encuentra la participación de Patricia Field como stylist de los personajes. Ella también estuvo a cargo de vestir al reparto de grandes éxitos como “Sex and the City”, “Gossip Girl” y “El Diablo viste a la Moda”. ¡Patricia es toda una referencia en la industria!

Aunque la fórmula anterior podría parecer encantadora, en la primera temporada existen algunos aspectos sobre el lifestyle parisino, un tanto alejados de la realidad, pero que alimentan esa encantadora idea (que a la mayoría gusta) acerca de vivir en tan importante capital de la moda. Después de estar casi dos años de mi vida aquí, puedo desmitificar algunos puntos:

TACONES ALTOS: Quiénes se atreven a usar tacones a lo largo del día, suelen contar con algunas de las siguientes opciones para trasladarse de un lugar a otro (y no morir en el intento): moverse con chofer propio, pagar los costosos taxis o tener un auto. Si se utiliza el transporte público, ¡un cambio de tenis o flats en el bolso es un must si no quieres acabar en el hospital! Las escaleras del metro y las antiguas calles empedradas que caracterizan París, son las razones por las que es difícil portar unos Louboutin, si tienes un atareado día. También es importante aclarar que las niñeras, al momento de hacer su trabajo, no acuden con stilettos como lo hace la querida Mindy, el ángel guardián de Emily. Mucho menos si van a un parque para que los niños jueguen, sin embargo la elección de sus atuendos resulta bastante atinada pensando en su personalidad.

¿PEDIR UN TAXI?: En el día a día, pagar este servicio es un lujo. Incluso para los propios parisinos, ya que el transporte público: metro, autobús y tren, así como la bicicleta (mejor conocida como Vélo) son los preferidos a utilizar por los residentes en París, ya sea por su bajo costo y rápido acceso, o por llevar una vida libre de coches, estrés y contaminación. Además, no puedo dejar de mencionar a las queridas “trottinettes”, los scooters eléctricos que permiten agilizar la llegada a lugares no tan alejados.

EL CIGARRO COMO PLATO PRINCIPAL: En todo país existe población que disfruta fumar, y habrá quién lo utilice como una herramienta para disminuir el apetito, pero las mujeres francesas ¡aman la comida y el arte de cocinar! Mantienen su figura debido a que apuestan por la calidad de los alimentos y se sirven porciones pequeñas sin restringirse de carbohidratos ni azúcar. Los baguettes, el vino, el queso, los croissants y toda su deliciosa repostería es prueba de ello. Además, regresando al punto número uno, se camina mucho para llegar a los diferentes destinos. Otro dato curioso es que la mayoría no suele picar entre comidas, toman su café sin leche, cenan muy temprano y el agua natural nunca puede faltar en la mesa.