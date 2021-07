Diseño de Imagen: Lo que “Free Britney” significa para la sociedad

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Semana tras semana vemos acontecimientos que nos van sorprendiendo por la importancia que los medios de comunicación le otorgan, siendo muy pocas las veces en que hemos reflexionado sobre la manera en que tales sucesos pudiesen llegar a generar cambios sociales. Tal ha sido el caso del movimiento “Free Britney” y la lucha por los derechos de tan importante referencia de la cultura pop: Britney Spears.

¿Quién diría que su vida se convertiría en un ejemplo de injusticia ante los ojos de millones de personas? Su caso nos permite entender cómo la industria de la música y el espectáculo pueden llegar a convertirse en un modo de esclavitud. Y no sólo ello, también nos ha hecho entrever la manera en que el sistema de justicia puede perjudicar la vida de las personas, prohibiendo aspectos tan básicos como el poder decidir sobre su cuerpo. ¿Lo más impactante?, hemos sido testigos cómo el internet y redes sociales fueron capaces de convertir un tema de opinión en todo un movimiento. Eso sí, el crédito se lo llevan sus fans, ya que fueron los que tomaron la iniciativa y atraer la atención del mundo. Lo que al principio parecía una teoría conspirativa, resultó ser una realidad bastante densa. La imagen pública de Britney Spears juega un papel muy importante, ya que la explotación a la que ha sido sometida por parte de su padre, la convierte en una víctima, pero a la vez, en una representante que está dando voz a millones de mujeres que pasan situaciones similares y que no cuentan con la proyección de una persona famosa. ¿Acaso te pusiste a pensar en cuántas viven lo mismo y no obtienen el apoyo que se requiere? Triste de sólo imaginarlo.

Si no estás muy familiarizado, te cuento que Jamie Spears, el padre de Britney, ha tenido la tutela legal de la cantante durante más de una década. En 2008, un tribunal aprobó que la cantante no era apta para tomar sus propias decisiones y desde entonces, su padre ha tenido el control de su vida personal y profesional. Muchos creerían que después de la exposición de cómo ha sido su vida, Britney podría estar acabada… Pero no hay idea más alejada de la realidad. El mostrarnos y hacernos partícipes en conocer el fondo y la forma de todo por lo que ha pasado, la ha humanizado y acercado a la gente, teniendo el efecto de querer protegerla y defenderla de sus abusadores. Esto es sólo el inicio de una lucha social sobre el derecho a decidir y manejar nuestra propia vida, mujeres y hombres por igual, invitándonos una vez más a reflexionar sobre lo importante que es rodearse de personas confiables y de apostar por la salud mental. Lo interesante será ver hacia dónde se torna esto. Por lo pronto, estaremos listos para seguirla apoyando hasta que esté libre.