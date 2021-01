DISEÑO DE IMAGEN: La moda para primavera 2021

Confort hasta en la calle

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Y así como ha llegado la comodidad a nuestros pantalones, la revancha de las sudaderas y las camisas oversize VS los croptops… ¡se viene fuerte! ¿Acaso estaremos yendo muy lejos con tanta amplitud y holgura en nuestras prendas? Realmente considero que después de haber pasado una época tan inestable y estresante con las noticias sobre el tema de la pandemia, y aún sin tener muy en claro el panorama de lo que se viene, no está mal el fluir y dejarnos llevar… ¡Incluso con nuestra vestimenta!

Es cierto que seguir cada una de las tendencias que se van mostrando en los fashion shows, puede resultar agotador y nada inteligente. Sobre todo si lo que se busca es tener un guardarropa funcional y empezar una vida sostenible y ética (y que mucha falta nos hace). Sin embargo, prestando atención a las propuestas que existen para la siguiente temporada, podríamos decir que la sencillez, la versatilidad y por supuesto, la comodidad… ¡Estarán reinando nuestros atuendos! El loungewear y los looks casuales nos darán un respiro y la oportunidad que necesitamos para hacer una pausa y redireccionar nuestros esfuerzos. Ello no significa que debemos lucir fachosos, más bien es una invitación a la naturalidad con un toque excéntrico o elegante, dependiendo tu estilo, pues resulta que las sudaderas no serán las únicas que estarán seduciéndonos. A ellas se suman:

-Los joggers. Esos pants que usábamos exclusivamente para ejercitarnos, ahora los encontrarás en todos los colores y podrás llevarlos en tus actividades diarias sin la preocupación de ser visto con extrañeza. Ya sea que estés en casa o tengas una junta, puedes elevar tu look acompañándolos de un blazer o una camisa. ¡Los más in estarán en tonalidades pastel o beige!

-Calcetines a la vista. Si anteriormente buscábamos esconderlos bajo el pantalón o llevarlos del mismo color que nuestro calzado, ha llegado la oportunidad de romper esa regla sin sentirse culpable. Ya sea que los elijas en un color que contraste con el resto de tu atuendo, o los lleves de manera monocromática. ¡La idea es que los hagas notar sin pena alguna!

-Camisas. Ya sea en colores sólidos o con estampados, sólo elige aquellas holgadas o de corte oversized. Digamos que si al ponértela, te queda larga, vas bien en tu elección. Claro qué, tampoco es necesario seguir al pie de la letra esta propuesta, sólo lo menciono por si llegas a verlas por todos lados. Así no te tomarán por sorpresa.

Por cierto, nunca dejes de considerar tu contexto, ya sea social o laboral. Y recuerda que no todo lo que está de moda debe ser literalmente incorporado a tu armario… ¡No eres un robot! Cuentas con un estilo y actividades propias, mismas que te marcarán la pauta para decidir qué tomar y qué dejar pasar.

¡Nos leemos el próximo viernes!