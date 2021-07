Diseño de Imagen: “La controversial visita de los Bieber en Francia”

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Abrí mi twitter y me di cuenta que Justin Bieber estaba en boca de toda Francia. Al dar click en su nombre y ver la fotografía oficial de la visita que él y su esposa, Hailey Baldwin Bieber, hicieron en los Campos Elíseos, comprendí la razón. Macron también volvió a ser trending topic, pero me he acostumbrado a ver su nombre o apellido varias veces por semana, sobre todo ahora que los especialistas en materia política comentan que se encuentra haciendo campaña rumbo a las elecciones del 2022.

Pero no perdamos el hilo de este texto, aquí lo importante recae en los códigos de vestimenta que decidieron portar los famosos invitados a la reunión organizada por el equipo del Presidente de Francia. ¿Acaso respetaron las reglas de etiqueta? Un gesto de cortesía que muchos personajes públicos llevan a cabo, es elegir prendas elaboradas por diseñadores del país anfitrión o que hagan alguna referencia a él. Digamos que es una manera de expresar respeto y homenajear el talento del lugar al que se asiste.

Así es como Karla Welch, la encargada de la vestimenta del cantante canadiense, hizo la atinada selección de un traje firmado por Celine, marca francesa que pertenece al grupo LVMH. La cuestión es que este iba acompañado de unos tenis Nike Dunk Low University en color azul con blanco, convirtiéndolos en el punto focal del atuendo. Aquí es preciso mencionar que llevar tenis a juego con un traje es bastante aceptable en la actualidad, y se ocupa como una muestra de que la comodidad no está peleada con la tradición. El asombro ha sido que se apostó por la moda y la viralización, antes que por “el buen gusto” y la etiqueta al vestir. Hago un paréntesis para aclarar que el término “buen gusto” tendrá un gran vuelco en próximos años (otro día hablaremos de ello).

Entonces, ¿ha sido un atuendo con estrategia? Claro, ya que la reunión se realizó para tratar temas que conciernen a la juventud y a los ojos de Emanuel y Brigitte Macron, los Bieber saben de eso, y más cuando tienen una fanbase bastante grande a nivel mundial. Al parecer, llevar unos tenis llamativos que rompen los tradicionalismos se interpreta como un mensaje de apertura a nuevas generaciones. ¿Adiós a los convencionalismos? Sin duda las reglas de etiqueta han ido cambiando y seguirán evolucionando, pero siempre he dicho que todo es cuestión de contexto.

¿Qué hay de Hailey? Fue representando a los Estados Unidos al optar por un vestido de la marca neoyorquina, LaQuan Smith, y unos zapatos FEMME provenientes de Los Ángeles, California. Sin duda su belleza y porte no es tema de discusión, ¿lo será el corte del vestido? Tal vez, si es que tomamos en cuenta que la anfitriona, Brigitte Macron, lucía un maravilloso abrigo Balenciaga que la ayudaba a emanar un estilo elegante y conservador. ¿Ustedes qué pensaron al ver la imagen? ¿Realmente Hollywood llegó a París con su visita?

¡Nos leemos el próximo viernes!