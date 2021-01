DISEÑO DE IMAGEN: ¡Hola a los pantalones amplios! (muy amplios)

Por: Yazmín Zúñiga/PR & Image Consultant

Es un hecho que las modas siempre regresan, y ahora toca dar turno a la entrada triunfal de los pantalones anchos. Si eres de las que ama los skinny jeans y los jeggins, y el encontrar disponible el corte acampanado en tiendas te tomó por sorpresa, debes saber que las propuestas de pantalones para usar en primavera verano 2021, ¡son de una amplitud extrema!

Ya lo mostraron Chanel, Schiaparelli, Versace, Givenchy y Hermés (por mencionar algunos). Pero no te preocupes, ¡tus skinny no desaparecerán! Simplemente ya no serán la opción más vanguardista a utilizar para esa temporada. Sin embargo, mientras se encuentren en buenas condiciones, deberás seguir sacando el máximo provecho de ellos.

Si reflexionamos, la época en que llega este nuevo estilo de pantalones ha sido muy atinada, sobre todo después de haber permanecido en casa cuidándonos de una pandemia, y una vez que hemos abrazado la comodidad y la importancia de sentirnos bien. Cabe mencionar que debemos tener cuidado al momento de elegirlos, ya que además de otorgar amplitud visual a nuestra silueta, pueden hacernos lucir de una menor estatura.

¿Qué características poseen aquellos que estarán en auge?

1. El ajuste o fit debe ser totalmente holgado y la caída deberá ser fluida. La idea es que luzcan relajados.

2. Prefiere los de cintura alta. Darán el efecto de alargar tus piernas.

3. En relación a los colores: el camel, el beige y todos aquellos que nos remitan a la arena, ¡serán los más deseados! Pero puedes iniciar incorporando unos en color negro o azul.

4. Si te gustan los estampados, busca algunos tradicionales como los Cuadros Glen o el Príncipe de Gales. Y si eres de las que se arriesgan, no dudes en inclinarte hacia aquellos con estampados innovadores, en colores brillantes y saturados.

5. Úsalos con prendas superiores que sean más ajustadas al cuerpo, para compensar el volumen inferior creado visualmente al llevarlos.

6. Dentro de las tiendas los encontrarás en diferentes textiles y materiales, incluyendo la mezclilla. Considera que la verdadera tendencia nos invita a dejar descansar nuestros jeans y apostar por aquellos con un toque más formal.

Ahora sólo debes detectar si necesitas pantalones nuevos en tu guardarropa y atreverte a experimentar con unos de este estilo.

Nos leemos el próximo viernes.